Brilla en color Very Peri que será tendencia en 2022

Vamos a empezar por aclarar: ¿qué hace Pantone? Es una empresa que se fundó en los años 60, en Nueva Jersey, la cual ha desarrollado un lenguaje universal para clasificar los tonos y así poder definir, comunicar y controlar las gamas de colores por medio de una codificación única. Enfocado en las artes gráficas y el diseño.

Todos los años se propone un tono que influenciará las áreas e industrias del diseño. Para 2022, después de pasar un largo periodo de incertidumbre, ansiedad y agobio, la firma ha lanzado Very Peri (Pantone 17-3938), que además ha inventado la marca, al ser un color que promete traer novedad, innovación y esperanza.

“Al abarcar las cualidades del azul, pero al mismo tiempo poseer un matiz rojo violeta, Pantone 17-3938 Very Peri muestra una actitud vivaz y alegre y una presencia dinámica que fomenta la creatividad valiente y la expresión imaginativa”, ha expuesto Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto Pantone Color, por medio de un comunicado de prensa. Aparentemente, esta combinación específica también es perfecta para reparar y sanar la transición por la que estamos pasando, pero ¿qué significa eso exactamente? y ¿cómo podemos usar este color para darle algo de entusiasmo a nuestra vida cotidiana?

Aunque podría confundirse con lila o un tono azul, Very Peri ha empezado a influenciar el mundo de la moda desde las pasarelas hasta el streetstyle.

Es un color tan agradable a la vista, que comunica una inmensa sensación de paz y felicidad, según los expertos visuales. Y que pretende crear una buena energía para atraer el optimismo a la vida cotidiana, y más si hablamos del momento de elegir la vestimenta.

ACOMODA TU GUSTO

Como hemos comentado, es la primera vez en la historia que Pantone ha creado un color nuevo. Y este ha comenzado a permear en la gama de tonos seleccionados en el diseño de interiores, mercadotecnia y campañas publicitarias, así como en las pasarelas de la moda.

Fue durante el lanzamiento de otoño 2021 y primavera-verano 2022 que Valentino apostó por esta nueva tendencia. Con tres piezas emblemáticas, la casa de lujo italiana se aseguró de estar a tono con la moda. Un sombrero de plumas adorna el look que acompaña un vestido en forma de capa con cuello largo, ambos en tono Very Peri, y que se combina con unos guantes color amarillo.

También Lanvin ha propuesto durante su desfile de primavera 2022 una selección más bohemia del tono predilecto para el año. Un vestido sin ajustes, que vuela al caminar, efecto de la tela seleccionada por la firma. Destaca la forma geométrica que se lleva ceñida al pecho y las mangas con un detalle: un moño amarrado en la muñeca.

Louis Vuitton, la marca de lujo francesa por excelencia, no se ha quedado atrás, destacó por su apuesta en la colección masculina, para otoño 2022. Con creaciones futuristas, espaciales y llenas de innovación. Se han atrevido a estilizar el tono Very Peri con transparencias y textiles de plásticos, combinados con capuchas, gorras deportivas y sneakers para los hombres más aventureros.

La actriz americana Lady Gaga dio la primicia sobre la tendencia que se asomaba para 2022, al aparecer portando los tonos elegidos por Pantone durante el estreno del filme House of Gucci. Un vestido largo con distintas capas y texturas ligeras, en color Very Peri, lo lucía junto con unas medias negras que aparentaban un mosaico.

La industria de la moda está lista para abrazar esta tendencia. Sigue la corriente al elegir piezas protagonistas con este tono: una pashmina, stilettos o sombras Very Peri en tus párpados. Pierde el miedo y rompe paradigmas, al combinarlo con amarilllo, verde esmeralda o fucsia

*l Aunque parece que es un tono difícil que no queda con muchas combinaciones, lo puedes lucir con un outfit monocromático.

*l A finales de 2021 las grandes firmas como Lanvin, Louis Vuitton, Valentino o Gucci adoptaron ésta tendencia en sus colecciones.

*l Very Peri no sólo se verá en las colecciones fashionistas, lo encontrarás en diseño de casas y muebles, mercadotecnia, y hasta gastronomía.

* 1962 Año en el que se fundó Pantone.

* 3 Los colores primarios: rojo, amarillo y azul.

* 23 veces ha elegido Pantone color del año.

*3049 tonos tiene la firma en el área de moda.

