Manuel Castro explica que debe hacer un connacional en caso de ser detenido por migración

Manuel Castro Salcedo, vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos, explicó que hay acciones ejecutivas que está tratando de aplicar la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, dijo, existen varias que están en la línea de lo posible, pero hay otras que no, por ello explicó cómo deben defenderse los connacionales que sean detenidos por elementos de migración para ser deportados, pues, aseguró, que no es tan sencilla esta repatriación.

“Al igual que en otra acusación o cualquier otro delito tú tienes que comprobar, no solamente por ver a una persona que está en la calle, que está chaparrito o está morenito, y parece mexicano, guatemalteco, salvadoreño o hondureño, no nadas más por eso significa automáticamente que esa persona está de indocumentado”, mencionó Manuel Castro Salcedo en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Explicó que si migración realizará una detención arbitraria y resulta que es ciudadano americano, se pondría en riesgo de ser demandada, sin embargo, señaló que eso no quiere decir que no lo vayan a intentar. Manuel Castro Salcedo aseguró que las autoridades de migración no te pueden deportar ni detener si no tienen una orden de deportación que venga firmada por un juez.

Agentes de migración no pueden realizar detenciones arbitrarias en Estados Unidos. Créditos: AP

Sugieren utilizar ingenio mexicano contra ingenio estadounidense

El vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos subrayó que en Chicago solo tiene entre 100 y 150 agentes de migración para detener millones de personas que presumiblemente están como indocumentados.

Acá en Chicago para detener a una persona necesitas de 3 a 4 agentes para detener a una sola persona”, explicó Castro Salcedo antes de reiterar que no es tan sencillo.

El vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos sugirió utilizar el ingenio mexicano contra el ingenio estadounidense, es decir, utilizar la quinta enmienda de los Estados Unidos y permanecer en silencio como una forma de defensa ante un sistema totalitario, un sistema judicial o ante la policía y sus abusos .

