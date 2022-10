El truco de Lady Di para combinar el color azul y lucir a la moda

Al hablar de moda es imposible no mencionar a Lady Di, quien desde antes de su matrimonio con el ahora rey Carlos III ya tenía uno de los mejores estilos de las royals, apostando siempre por piezas clásicas y básicos del guardarropa con los cuales crear los looks más elegantes, glamurosos e ideales para lucir en tendencia. Una de las mejores partes de su estética y que por décadas ha llamado la atención es que se trata de algo atemporal, es decir, que así como lucía perfecto en la década de 1980, es ideal para estar a la moda este 2022.

Es por ello que no sorprende que tanto las mujeres más jóvenes como las maduras buscan recrear sus mejores looks para siempre lucir icónicas, asimismo, para este Halloween en redes sociales se han compartido algunas ideas para conseguir el estilo perfecto. Por supuesto, la forma de vestir de la princesa Diana de Gales causó furor y entre sus trucos de estilismo es imposible no pensar en el uso del color, pues así como los fucsias y verdes llamaban la atención, el azul se convirtió en su mejor acompañante.

Los looks monocromáticos con un toque de color eran sus preferidos. (Fotos: Pinterest)

Sin embargo, cuando apostaba por este tono, en especial si llevaba su característico blazer azul eléctrico, no apostaba por los atuendos más coloridos, sino que lucía los más discretos para hacer resaltar esta prenda. De hecho, en lo anterior se esconde uno de sus mayores secretos a la hora de combinar colores, ya que la royal prefería llevar prendas como estas en looks monocromáticos para así no perder el sentido de la moda.

Algunas ideas de la princesa, que el pasado 31 de agosto cumplió 25 años de su lamentable muerte, era lucir su figura con vestidos por arriba de las rodillas y entallados en la cintura para estilizar la silueta, además de medias y zapato de tacón, todo en color negro incluyendo accesorios como bolsos de mano. Mientras que en sus abrigos, blazers o suéteres, llevaba el toque de azul para lograr acaparar todas las miradas y lucir como toda una fashionista.

Por otro lado, en sus cátedras de estilo Lady Di dejó ver que para una prenda color azul eléctrico no hay mejor opción que el negro, como un atuendo de camisa con falda; sin embargo, es importante resaltar que no es la única opción que se puede llevar atemporalmente para conseguir ese toque juvenil y elegante, ya que el blanco también es un excelente acompañante. En varios de sus looks con falda o vestido, la madre de los príncipes William y Harry confirmó lo anterior.

El blanco resalta sin importar la tonalidad del azul. (Fotos: Pinterest)

Los tonos de azul marino o pastel son los mejores ejemplos de que el blanco puede dar el toque final a la imagen, ya sea agregando prendas de ese color como es el caso de una falda o de accesorios como bolsos, sombreros y joyas. Mientras que otra idea más es llevar detalles de este tono en olanes, puños, botones o bolsos de otras piezas.

Finalmente, el truco que nunca falla para lucir el azul y lucir como toda una princesa es un outfit monocromático en el que el color sea el gran protagonista. Para ello basta con elegir un traje sastre como el que recientemente llevó la esposa de su hijo, Kate Middleton, o bien vestir un vestido midi, una prenda básica en el guardarropa de todas las royals.

Como te adelantábamos, el estilo de Lady Di destaca por ser antiedad y atemporal, por lo que no importa si le robas la imagen para imponer moda este otoño o para hacerlo el próximo verano. ¿Te animas a hacer del azul tu color personal?, recuerda que puedes jugar con las tonalidades, prendas y joyas, pues hasta en su anillo de compromiso lucía este color.

¿Qué look le robarías a Lady Di? (Foto: Pinterest)

