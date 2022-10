Flecos: 3 looks que serán tendencia en 2023 para afilar el rostro

Si estás buscando un cambio de look por un más favorecedor según tu tipo de rostro, te damos las recomendaciones ideales para las personas con cara redonda. De acuerdo con los estilistas el 2023 serán tendencia los flecos de todo tipo, desde degrafilados hasta rectos, pero todos ellos favorecedores para cualquier tipo de rostro.

Pareciera que es complicado que un fleco ayude a disimular las mejillas, pero de acuerdo con expertos en el cabello, es un recurso ideal si lo que pretendes es filar tu rostro, pues al estar en la parte superior de la cara llama la atención y ayuda a generar equilibrio y armonía.

Este 2023 las ideas del cabello muy estilizado quedan en el olvido y toman fuerza las melenas despreocupadas muy al estilo de "Emily in Paris", la serie que está causando furor en Netflix y aunque su protagonista Lily Collins no usa fleco, es un gran ejemplo de las tendencias en cuanto a cabello que dominarán el siguiente año.

El fleco va bien a cualquier tipo de rostro. Foto: Instagram

Tres flecos ideales para ocultar los chachetes

Los flecos rectos y espesos quedaron en el pasado. Foto: Instagram

Los flecos son ideales para tener un radical cambio de look sin arriesgar demasiado, por lo que los expertos lo consideran una opción fascinante para las mujeres que no quieren comprometer el largo de su pelo y a continuación te decimos cuáles son los ideales si tienes la cara redonda y quieres disimular las mejillas.

Shag

Las melenas cortas también son tendencia este año. Foto: Instagram

El fleco Shag es uno de lo que dominará este año y su beneficio es que aporta un flequillo despeinado que combina puntas largas y cortas lo que da movimiento y ayuda a ovalar el rostro; el secreto es el juego de mechones cortos y largos.

Flecos largos

Los looks relajados son tendencia. Foto: Instagram

Los años 90 están de vuelta y veremos de nuevo la tendencia de flecos largos que enmarcan el rostro, estos son idóneos para mujeres con cara redonda pues afinan.

Fleco a las cejas

Zooey Deschanel es la reina de este estilo. Foto: Instagram

Este no sólo te ayudará a evitar que se vea muchos cachetes, sino que rejuvenece y aporta un aire de dulzura a la expresión facial, no dudes en probar cómo te queda este look esta temporada.

