3 cortes de cabello que será tendencia en 2023 y sí, sigue el bob

El 2022 nos preparó para un año entrante que viene con tendencias de cortes de cabello muy pequeños, si bien el rey de todo el año fue el corte bob, sus variantes en largos y formas dieron paso a los looks que vemos en las pasarelas y que se impondrán para el 2023, pues para sorpresa de todas se mantendra la tendencia boysh en la que destacan melenas pequeñas, midis y por qué no, también hay XL para quienes no quieren perder el largo de su cabello pero seguir a la moda, solo que la variante será el flequillo en todas sus formas.

Así como el bob se impuso como el corte del 2022, el flequillo será el rey del 2023, pues todos los looks lo llevarán, ya sea recto, de lado, degrafilado, peinado en medio o con volumen, pues será el elemento clave para dar ese toque de frescura a los looks que se impondrán como tendencia el siguente año, esto de acuerdo con expertos internacioneles en estilismo. Así que ya sabes si buscas refrescar tu corte, sólo debes hacerte un flequillo si no te atreves a más.

3 cortes de cabello que serán tendencia en el 2023

Como ya lo dijimos las melenas medianas y cortas impodrán tendencia, sin dejar de lado las largas con flecos por ello ahora te detallaremos las características de estos tres cortes de cabello que serán tendencia en todo el 2023 para que puedas ir pensando cuál estilo te queda mejor. Recuerda que debes tomar en cuenta la comodida y el fácil peinado antes de decidir por un corte, pues si no te gusta deberás esperar un tiempo para que llegue al largo deseado o aprendas a estilizarlo a tu gusto.

Bob francés

Como ya lo dijimos el bob no desaparece, este corte que ha sido icónico todo el año se niega a desaparecer, por que que su variante más corta permanecerá y es ideal para aquellas mujeres que amaron este look. Este corte se caracteriza por tener una altura entre la barbilla y la mandíbula en un corte diagonal al frente. También se puede llevar recta dando un aspecto de melena midi. Se puede llevar con flequillo para darle un toque más afrancesado.

Clavicut

Es el largo ideal sí existe y ejemplo de esto es el clavicut, un corte de cabello a la altura de la clavícula que hace que la melena tenga volumen, es ideal para quienes buscan una transición entre el bob y la melena XL, pues se puede llevar recogido sin ningún problema, lo mismo que suelto, peinado ya sea lacio o con ondas. Es perfecto para quienes desean un cambio de look sin arriesgar demasiado, pues es muy favorecedor para todo tipo de rostro y fácil de estilizar.

Boyish

Durante el 2023 los cabellos cortos reinarán y uno de ellos es el corte Boyish, ese estilo de pelo casi rapado que ha impuesto Emma Watson y que es una declaración de poder, libertad y estilo. Este corte es perfecto para todas las mujeres que desean renovar su largo y atreverse a un cambio dramático. Se puede llevar con flequillo o sin él.

