Horóscopo Nana Calistar HOY 4 de abril, Virgo y Piscis tendrán un golpe de suerte

El 4 de abril es un día mágico, pues se abre un portal que nos ayudará a beneficiar las manifestaciones relacionadas con el dinero y los planes materiales, así que si estás en planes de un logro material pero lago te ha detenido, es momento clave para que lo visualices como si ya fuera un hecho. Este fin de semana será mágico para dos signos del zodiaco que se llevarán la dicha durante estos días.

Nana Calistar nos da las mejores predicciones de los horóscopos para los signos del zodiaco y nos revela qué es lo que no debemos hacer pues a veces no nos damos cuenta de que hay personas a nuestro alrededor que nos desean el mal. Así que abre bien los ojos y no confíes en nadie.

Horóscopos de Nana Calistar hoy 4 de abril

Piscis

Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Se termina relación y dolerá mucho, pero con el paso de los días comenzarás a ver la luz en todos los sentidos.

Acuario

Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo.

Capricornio

No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Amores del pasado ya no seguirán doliendo, es el momento de desprenderte de todo eso que te hace daño y no te permite avanzar. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte.

Sagitario

Ten cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Un amor de tierras lejanas aparecerá en cualquier momento y de devolverá la paz y estabilidad que has necesitado desde hace algún tiempo. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. Cambios o arreglos de documentos en puerta.

Escorpión

No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Vienen cambios muy buenos sobre todo con un viaje que realizarás en próximas fechas y el cual te va a salir como esperas. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan hacerte pasar un mal rato.

Libra

Vienen días de grandes oportunidades para ti, consolidarás muchas cosas y debes aprender a despedirte de quienes te dieron dolores de cabeza o te causaron algún conflicto. No te permitas engañar por quienes te rodean, aprende a creer en ti y solo en ti. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Capricornio será otro de los signos del zodiaco bendecidos. Foto: Copilot

Virgo

Vienen días de muchos cambios y mucha incertidumbre, necesitas pensar más en ti y darte cuenta de que solo tienes una vida para estar bien y ser feliz. Ve por tus metas y proyectos, no es momento de que te quedes con ganas de nada sino de disfrutar y pasarla de lo mejor. En el amor a veces no sabes ni que quieres, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja..

Leo

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te sientes la gran garza envuelta en huevo, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Amores del pasado serán tu karma y dolor de cabeza, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil y podrías volver a lo mismo.

Cáncer

Traes un carácter de la fregada pero con el paso de los días comenzará a tomar forma solo debes de ser muy inteligente en todas esas cuestiones si quieres encontrar la salida. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Vienen amores muy importantes en tu vida y cambios que habías estado esperando en la cuestión de los dineros.

Géminis

Cuidado con golpes o caídas y con una noticia que llegará y que no será cierta. No te detengas por comentarios mal intencionados que recibirás por parte de familiares y que buscarán perjudicarte. Vienen días de mucha reflexión, ten cuidado hacia dónde te diriges porque podrías meterte en ciertos problemas si das entrada a tu vida a personas que no te aportan nada.

Tauro

Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar. Date la oportunidad de creer en lo que ven tus ojos y en lo que no ir haciéndolo a un lado. Cambios de actitud y oportunidad laboral bastante buena que te va a beneficiar mucho.

Aries

Cuidado con llevar una vida tan aprisa o tan alocada pues podrías cometer ciertos errores. No permitas que nadie robe tu paz, amor y estabilidad. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú.