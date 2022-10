Uñas moca, las preferidas JLo y Hailey Bieber son perfectas para las amantes del café

El café es una de las bebidas preferidas a nivel mundial y tanto es el amor por su sabor y aroma que no sólo se considera como alimento, sino también se usa para velas o aromatizantes; sin embargo, las tendencias de moda y belleza del otoño nos han demostrado que siempre se puede ser más ambicioso e incluso llevar el color en nuestro estilo, ya sea con prendas, accesorios o con el color de las uñas. Y es que entre las famosas ha surgido una nueva tendencia de manicura que ya acaparó la atención de todo el mundo.

Se tratan de las famosas "uñas moca" que recupera el color del clásico café con leche, pero ahora no dentro de una taza o termo, sino llenando de color la base de las uñas. Por supuesto, el resultado es muy glamuroso, discreto y elegante, de ahí que en redes sociales ya es viral con las mejores ideas de manicura para lucir el tono de forma correcta y famosas de la talla de JLo y Hailey Bieber ya se convirtieron en las principales difusoras de esta nueva tendencia que es perfecta para la temporada de frío.

Así luce la nueva manicura de JLo. (Foto: IG @tombachik)

Para lograrla basta aplicar tonos marrones en las uñas como una alternativa más para lucir unas manos bonitas y discretas sin tener que recurrir a los esmaltes nude que siempre salvan de un apuro. Ahora, lo ideal es llevar los diversos tonos del café, aunque uno de los preferidos es el moca, así como aquellos en los que se crea una combinación que hace dudar si se lleva un tono marrón o uno gris como el que recientemente presumió JLo.

El manicurista de la actriz fue quien compartió a detalle la nueva manicura de la famosa, de la que aseguró es el "tono moca perfecto" y cundo se le califica desde la perfección no engaña a los amantes de las uñas arregladas y es que se trata de una tendencia que dará el toque final a cualquier look. Un detalle que no ha pasado desapercibido sobre esta tendencia es que las uñas combinan a la perfección con los looks monocromáticos en colores tierra y neutros, los grandes protagonistas de la temporada.

Hailey Biber también ha presumido esta tendencia. (Foto: IG @haileybieber)

Y este truco de moda y belleza para tener el estilo más sensacional del año no sólo lo ha confirmado la actriz y cantante, pues desde su trinchera Hailey Bieber también ha presumido que lo ideal de la temporada es una manicura minimalista, discreta y con un poco de color sin que se robe todo el protagonismo.

Uñas con tonos cafés y efecto glaseado, la apuesta de Hailey Bieber

Como señalábamos arriba las uñas moca son las grandes protagonistas y para lograrlas se pueden lucir en todo tipo de tonos, incluyendo aquellos en los que el color café es más oscuro y precisamente a este estilo se ha sumado la modelo. Además, al igual que JLo ha demostrado que ni los tonos nude lucen tan perfectos como los marrones y que retoman las tonalidades de la bebida que enamora a todos.

La modelo renovó el estilo con el efecto glaseado. (Foto: IG @haileybieber)

Por otro lado, al hablar de este tipo de manicura también es importante resaltar que un tono marrón con efecto grisáceo no es la única alternativa para imponer moda, pues Hailey Bieber ha renovado la tendencia impuesta por JLo con su toque personal: las uñas glaseadas. Si eres una amante de todas las tendencias en uñas, seguramente recordaras que en septiembre pasado la modelo causó furor e impuso una nueva tendencia al llevar dicho efecto en unas uñas blancas y desde entonces decenas de tutoriales para lograr el resultado perfecto cautivaron la red.

Ahora, la también empresaria dejó en claro que las uñas moca también pueden lucirse con esta capa de brillo con la cual el tono tendrá ese estilo glaseado que no deja de causar sensación. ¿Te animas a sumarte a esta nueva tendencia viral?, desde ya podemos afirmar que es lo único que le faltaba a tus looks de otoño para terminar de lucir a la moda, con el mejor estilo y verte como toda una celebridad.

Y es que a diferencia de las uñas rojas que también han causado sensación tras verlas en una larga lista de famosas, las moca no le robarán protagonismo a tu look y el resultado femenino, discreto y elegante se mantendrá presente.

¿Cuál es tu estilo preferido, el de JLo o el de Hailey Bieber? (Foto: IG @haileybieber)

