Las uñas "baby blue" se coronan como la tendencia ideal para el invierno

El año pasó en un abrir y cerrar de ojos, por lo que no sorprende ver que el mundo entero ya está pensando en las tendencias de moda y belleza que conquistarán el invierno, pues si bien es cierto que aún faltan un par de meses, pequeños guiños han ido saltando a la vista. Uno de los mejores ejemplos es la manicura, cuyos diseños siempre están en constante transformación y ahora apuntan a que los efectos y técnicas no serán tan populares, pues lo ideal será apostar por un tono uniforme en todas las uñas.

Y si el otoño está dominado por los esmaltes negros y rojos, para el invierno la tendencia será más discreta y en sintonía con la temporada en la que se remplazan los tonos cálidos por los pastel y fríos. De ahí que no sorprenda que las uñas durante la próxima temporada se deberán llevar en el tono baby blue, el mismo que se popularizó a finales del 2021 en el mundo de la moda; ahora, entró a la belleza como la alternativa perfecta para causar sensación y derrochar estilo sin importar la ocasión.

Puedes agregar diseños durante el invierno. (Foto: Pinterest)

Algo por lo que el color baby blue es el preferido de muchas personas es porque permite agregar un poco de color a los looks, pero a la vez su tonalidad es perfecta para que no se robe el protagonismo y ayuda a que la manicura no llame demasiado la atención, como ocurrió durante el verano con las uñas en neón. Por supuesto, este truco es ideal para aquellas personas que por cuestiones de trabajo o gustos no pueden llevar las opciones más coloridas y buscan algo que pase desapercibido.

Aunque hoy en día se ha puesto fin a los estereotipos y es común ver también a hombres con las uñas pintadas, los diseñadores y estilistas tienen claro que esta propuesta de manicura es unisex y que después del invierno será la tonalidad perfecta para lucir una manicura muye elegante para la temporada primavera-verano 20223. Es por ello que se deben de seguir ciertas reglas para estar en tendencia y causar furor en los próximos meses.

O en un tono uniforme. (Foto: Pinterest)

También es el color perfecto para los hombres. (Foto: Pinterest)

Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que aunque celebridades como Kylie Jenner y Billie Eilish han dejado en claro que las uñas extra largas siguen de moda, para lucir el color baby blue la mejor opción es apostar por unas uñas cortas y naturales. Pues el tono en sí destaca por ser demasiado sencillo y discreto al tratarse de un azul claro y muy suave, por lo que su complemento perfecto es un estilo que no llame demasiado la atención para mantener la armonía ideal.

Por otro lado, es importante destacar que así como se puede lucir en color como este de forma uniforme en todas las uñas, también se pueden lucir otras técnicas y tendencias que cada otoño llaman la atención como el "crochet" que da un poco de volumen a la manicura y crean la ilusión de un suéter. ¿Te animas a lucir esta nueva tendencia?

