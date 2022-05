Christian Nodal vs Diego Alfaro, quién tiene el mejor diseño de uñas para hombre

¡Adiós a las masculinidades tóxicas! Los famosos poco a poco comienzan a romper estereotipos y si de llevar una manicura perfecta se trata, Christian Nodal llegó a imponer moda y el mejor estilo para los hombres; claro que no es el primero en presumir esta tendencia, pues Diago Alfaro también se ha convertido en la gran sensación por llevar los diseños de uñas más virales. Con looks como estos, se suman a Bad Bunny y a Alejandro Speitzer, quienes desde su trinchera han demostrado que no todo tiene que tener género.

En las últimas horas, Christian Nodal no ha dejado de ser tendencia en redes sociales por un radical cambio de look con una cabellera rubia y flores verdes, algo muy al estilo de J Balvin; sin embargo, no es lo único que ha llamado la atención, pues en las fotos y videos virales en las que presume el mejor estilo, también destaca un colorido diseño de uñas que es ideal para que cualquier hombre use este verano.

Así sorprendió Christian Nodal este fin de semana. (Foto: Instagram @vengalaalegriatva)

Por supuesto, unas uñas tan atrevidas rápidamente llamaron la atención de los fanáticos y para nadie pasó desapercibido que el intérprete de "De los besos que te di" no es el primer mexicano en lucir una manicura perfecta, ya que el conductor Diego Alfaro ha llevado varios diseños con los que rompió el Internet y con los que además se defendió de los "haters" al afirmar que las uñas arregladas y con color no son exclusivas de las mujeres, pues hay que romper estereotipos.

Además, el diseño de uñas que lleva Christian Nodal estos los últimos días de mayo es muy parecido al degradado con estampado tropical que el también actor lució hace unas semanas, con lo que ambos famosos confirman no sólo que lo colorido está en tendencia, sino también que es la mejor opción para todos aquellos hombres que buscan un cambio de look este verano.

Uña de color y diseño en negro; así es a tendencia perfecta para hombres

El pasado mes de abril Diago Alfaro conquistó Instagram al presumir su nuevo diseño de uñas en el que se retrató a la perfección la vibra veraniega con un degradado de colores que imita un atardecer desde la playa y del que casi podríamos afirmar que el intérprete de regional mexicano sería fan, según el modelo que él luce actualmente.

Para este diseño el también coleccionista de tenis, lució una mano con degradado de naranja y amarillo; mientras que en la otra, apostó por uno con rosa y morado. El toque final para darle ese toque veraniego son dibujos a mano alzada entre los que destacan palmeras y aves.

Así lució sus uñas el conductor. (Foto: Instagram @diealfaro)

Por su parte, Christian Nodal presumió un estilo similar al de Diego Alfaro; sin embargo, para darle su propio toque apostó por unas uñas de un solo color que, para la ocasión y para que combinara con su cabello, no había mejor opción que un tono celeste, ya que resulta ideal tanto para recuperar ese aspecto tropical, como para hacer que la manicura sea muy colorida.

Aunque el intérprete de "Limón con Sal" no ha presumido a detalle cómo es su manicura, entre las fotos que se compartieron en redes y en las historias que él subió a su perfil de Instagram, también destacan diseños a mano alzada en color negro en todas las uñas.

Cabe destacar que Diego Alfaro y Christian Nodal no sólo comparten la pasión por una manicura perfecta, sino también por los tatuajes en las manos y dedos. Asimismo, sus fotos comprueban que para darle el mejor estilo a sus looks también son necesarios los accesorios de joyería como anillos plateados.

Así se ven las uñas celeste del cantante. (Fotos: Instagram @vengalaalegriatva y @nodal)

