"Parece un tamal": Lyn May critica el cuerpo de Karol G

La bailarina de fuego y ex vedette del cine de ficheras en México, Lyn May, recientemente viajó a Los Ángeles para presentar su más reciente tema titulado ¡Claro que yes!, en dicho evento la acapulqueña lució una peluca de color azul y un llamativo vestido en color rosa, algo a lo que nos tiene acostumbrados.

Sin embargo, ese atuendo motivó que un reportero intentara sacar la nota sobre el evento haciendo una comparación entre la bailarina y la famosa “Bichota”, Karol G, pues ella suele lucir con el cabello teñido en color azul.

“Te veo muy Karol G” dijo el reportero a la mexicana, sin embargo, lo que nadie esperaba ocurrió, la vedette no reaccionó de la mejor manera y arremetió en contra de la colombiana.

“No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, dijo ante las cámaras del programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca”.

Y no solo eso, Lyn May sentencio que ella tiene cinturita, mientras que la colombiana no le llega.

“Siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas”, dijo la guerrerense y expareja de varios personajes de la política en México.

Y fue más allá al asegurar que las cantantes y bailarinas jóvenes solo quieren copiarle su estilo e imitar sus pasos y su cadencia.

“Pobrecitas no saben, quieren copiarme todo”, lo que arrancó las carcajadas de los medios que estaban presentes.

También contra Belinda y Becky G

El caso de la Bichota no es el único, en el pasado reciente, Lyn May también se ha lanzado contra al decir que ella ha sido precursora de todo lo que ofrecen las nuevas figuras como Becky.

“Ellas me copian a mí, pero no les sale bien”Becky G

En el año 2021 también criticó a Belinda asegurando que no era contrincante para ella, por ser muy flaca, sin gracia para cantar y siendo muy gris.

Esas declaraciones le han acarreado fuertes críticas de los jóvenes y fans de dichas cantantes en redes sociales, sin embargo, ella ha ignorado en todo momento las críticas a su persona.

