"Que sea sexy, morena, sensual": Lyn May confiesa que le gusta Salma Hayek

La actriz Lyn May volvió a causar impacto con sus declaraciones, pues aunque dijo que nunca ha tenido una novia, si le han gustado algunas mujeres, una de ellas Salma Hayek, a quien describió como una mujer "sexy, morena y sensual", por lo que cumple con sus exigencias.

En el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQA+, la presa cuestionó a la vedette sobre su cercanía con esta comunidad y dijo que aunque es un ícono para ellos, nunca ha tenido una relación formal con una persona de su mismo género, sin embargo, no descartó la posibilidad de en algún momento tener una mujer como pareja.

Lyn May dijo que no ha tenido novia Foto: Especial

“Todavía no (tengo una novia), pero todavía tengo esperanza. Muchas mujeres me han besado y me han acariciado y me ha gustado, pero no he llegado todavía al...”, declaró la actriz que se dio a conocer en el polémico Cine de Ficheras, junto a otras bellas vedettes.

A Lyn May le gusta Salma Hayek

Durante su conversación con los medios de comunicación, dijo que es una mujer exigente, pues a pesar de que varias celebridades la han intentado seducir con lujosos regalos, ninguna llegó a cumplir sus expectativas, ya que no le gusta cualquiera.

La vedette y cantante indicó que son pocas las mujeres que han llamado su atención, una de ellas es Salma Hayek, pues confesó que cumple con las características que debería tener una chica para conquistarla.

“Lo que pasa es que soy muy exigente, me gusta Salma Hayek. Eso es algo real, me gusta por morena, por bonita, por educada (...) No me gustan las mujeres, me atraen las mujeres. (Me gusta una mujer) que sea sexy, que sea morena, que sea sensual, como Salma Hayek”, indicó a la prensa la originaria de Acapulco, Guerreo, con ascendencia china.

Salma Hayek cumple con las características de Lyn May Foto: Especial

Lyn May volvió a mostrar su apoyo a la comunidad LGBT al dar un contundente mensaje para el público. "Tenemos que apoyar a los muchachos, a la comunidad gay, a todos los gays. Los padres que no sean pende***, que los apoyen, que no la chin*** porque son seres humanos y los queremos apoyar a todos, que salgan del clóset todos. Yo los apoyo", finalizó la cantante, quien también se ha lazado contra personalidades como Yuri por no estar a favor del amor entre personas del mismo sexo.

SIGUE LEYENDO:

"No me compares con esa vieja, está gorda ella", ¿Karol G eres tú? Lyn May se pone peluca azul

Lyn May impacta en redes con atrevida FOTO a sus 69 años

Hijas de Lyn May sufrieron bullying en la escuela; "les llevaban las revistas" en las que salía su mamá y lloraban