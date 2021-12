Hijas de Lyn May sufrieron bullying en la escuela; "les llevaban las revistas" en las que salía su mamá y lloraban

Lyn May sorprendió a sus miles de admiradores al hablar recientemente acerca de un tema que en muy pocas ocasiones ha abordado de manera pública; sus hijas, así como de algunos detalles completamente desconocidos acerca de las herederas de la famosa actriz de cine de ficheras.

La vedette fue cuestionada durante una entrevista respecto a la relación que mantiene con sus hijas, a quienes pocos conocen y que han mantenido sus vidas privadas alejadas de los reflectores mediáticos. Fue durante una entrevista que Lyn May concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde la actriz abrió su corazón para recordar su pasado, a sus amadas hijas y la época en que aún no era una celebridad del cine nacional.

Lyn May recordó ese pasado ahora tan distante y habló acerca de las personas más importantes que tiene en su vida; sus hijas, dejando a un lado por un momento sus conquistas y los apasionados romances que vivió durante su etapa de plenitud en su trayectoria artística, cuando era reconocida como una de las vedettes talentosas y cotizadas del mundo artístico nacional.

Lyn May vivió violencia física durante su matrimonio

Fue durante una entrevista emitida en el programa "El minuto que cambió mi destino", en donde Lyn May reveló que tiene tres hijas, y que fue a la edad de 14 años, siendo apenas una adolescente, cuando se enamoró de un marinero que conoció en el mercado en donde trabajaba, quien finalmente se convertiría en el padre de dos de ellas.

“Era una niñita cuando me fui a México (CDMX), trabajaba en el mercado vendiendo y conozco a un marinero, guapillo y uno por salirse de la pobreza buscas un escape. Él me dijo que me iba a enseñar México, La Villa, me pintó las cosas color de rosa, sí me llevó a La Villa, pero después ya sabrás”, declaró la vedette.

Lyn May recordó que a esa edad era muy inocente y que una vez que sus padres se enteraron que se encontraba embarazada la obligaron a casarse con el marinero, un hombre agresivo que la golpeaba y maltrataba, explicó: “Cuando estaba embarazada pensaba que mi hija iba a salir por la boca. Era mi muñequita, yo no había tenido muñecas ni nada de eso, mi regalo fue una muñequita, la adoré. El tipo me golpeaba mucho para sacármela (a su hija) porque ya tenía hijos más grandes", confesó la actriz.

Lyn May junto a dos de sus hijas. FOTO: Especial

Lyn May decide abandonar a su esposo

Lyn May recordó que tras las agresiones de su esposo, quien le llevaba más de 25 años de diferencia, su abuela decidió llamar a la Policía: "Tenía como 40 años y yo 14. Mi abuela tuvo la equivocación de echarnos la policía, lo metieron a la cárcel y a fuerza nos casaron, así eran los padres de antes, yo hubiera preferido mil veces que no hicieran eso”, recordó Lyn May.

Debido a las constantes agresiones de parte de su esposo, incluso durante su segundo embarazo, Lyn May se decidió finalmente a abandonarlo y dejó la casa en donde vivían: “Después de que nació la segunda niña yo me fui porque me trataba muy mal (...) Me golpeaba tres veces al día y cuando nació mi hija, a los 16 años me vine para Acapulco con mi abuelita”, declaró la vedette.

La vedette tuvo a su primera hija a los 15 años de edad. FOTO: Especial

Las hijas de Lyn May sufrieron acoso durante su infancia

Una vez que se mudó a Acapulco, Lyn May comenzó a trabajar para sacar adelante a sus hijas, a quienes cuidaba su abuelita, pese a ello las pequeñas también vivieron una infancia muy dura debido al acoso que sufrían en la primaria. ¿El motivo? El trabajo que Lyn May realizaba en las producciones de ficheras, además de aparecer en las portadas de diversas revistas.

"A las dos grandes les hacían bullying, les llevaban las portadas de las revistas y lógicamente salía desnuda. Mis hijas salían llorando y las interné en Estados Unidos (…), la grande tiene un poco de resentimiento por esas cosas porque yo trabajaba todos los días, le di más tiempo a la chiquita porque me la llevaba a los palenques y ahí bailaba”, relató la vedette durante una entrevista en el programa "Suéltalo Aquí".

Lyn May destacó que con el paso de los años sus tres hijas terminaron por comprender su trabajo y que ahora mantiene una muy buena relación con ellas, quienes además le han dado cinco nietos: “Me admiran mucho, me quieren mucho. Les di más a las grandes porque yo sentía que habían sufrido mucho más, pero por amor no quedó y les di de todo, carros, casas, todo (…), tengo cinco nietos, tres nietecitas y dos nietecitos”, concluyó.

