Lyn May despide a Carmen Salinas con este VIDEO de su juventud sin operaciones

El mundo del espectáculo ha vivido una de sus más grandes pérdidas, pues el pasado 9 de diciembre la actriz Carmen Salinas murió tras estar casi un mes en estado de coma natural. Diversas celebridades han emitido mensajes para despedir a la actriz, una de ellas ha sido Lyn May, quien subió a sus redes sociales un video de su juventud junto a ella.

La vedette y la empresaria teatral se conocieron debido a su trabajo en el cine de ficheras, pues mientras Carmelita, como era conocida por sus seres queridos y los fans, hacía personajes mayormente cómicos, mientras que la bailarina conquistaba al público con sus movimientos eróticos, su espectacular figura y su belleza incomparable.

La ascendencia china de Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la actriz, fue una de las cosas que la hicieron destacar sobre las otras vedettes, quienes también eran muy bellas. La artista también era muy hermosa, sin embargo, hace más de dos décadas le inyectaron aceite comestible en la cara en lugar de colágeno, lo que ocasionó que se le deformara la cara.

Lyn May y Carmen Salinas fueron grandes amigas

Con motivo de la muerte de su compañera y amiga Carmen Salinas, a quien se le rindió un homenaje en el Monumento a la Madre, la vedette de 68 años subió un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le ve compartiendo escenario junto a la productora de la obra 'Aventurera'.

La publicación no cuenta con ninguna descripción, pero en ella se observa a Lyn May bailando mientras la ex política está cantando. En los cometarios hubieron algunos que recordaban a la empresaria y comediante, sin embargo, otros pudieron notar la belleza de la intérprete de 'La Loba'. (Ingresa aquí si quieres ver el VIDEO)

Lyn May muestra video de su juventud Foto: especial

Previamente a la muerte de Carmelita, la cantante originaria de Acapulco, Guerrero, había mostrado su preocupación por su amiga, quien dijo necesitaba dejar de trabajar tanto. Además aseguró que se querían mucho y por eso estaba muy afectada por verla en el hospital.

Finalmente, al darse a conocer la noticia del fallecimiento de la artista que se dio a conocer con su personaje de 'La Corcholata', Lyn May se dijo devastada por la noticia.

