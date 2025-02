Henestrosa

Con la sonrisa contagiosa de su cara alegre y redonda y su español salpicado de modismos en su lengua zapoteca -cuando estaba de buenas- narraba la anécdota de cuando a las puertas del nuevo edificio de SEP, espero y abordó a Vasconcelos.

Él era un inmigrante que había venido a la Ciudad de México desde Oaxaca, y había escuchado que su paisano ofrecía becas para hacer la escuela, por eso tomó un tren y se vino a México a buscarlo. Y lo encontró.

Para Andrés fue inesperada la reacción del paisano: ven, quédate conmigo a trabajar. Andrés poco a poco fue creciendo y hablando dos idiomas y moviéndose en dos culturas. Decía que el hombre es lo que habla, y que el habla hace y ordena el pensamiento.

En el sur de la capital está la casa de Martha Chapa -anfitriona de incontables tertulias-, y en alguna ocasión, Andrés, con algún acorde de compañía nos cantó la Martiniana y le recitó a la concurrencia “No me llores, no, porque si lloras yo muero; en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero”. Eran los versos que él adaptó, un son tradicional istmeño.

En una ocasión fui a visitarte al libro de texto -cuando imprenta y oficinas estaban por la colonia Doctores. Allí me platicó de que él había participado en la elaboración de algunos libros de español y en el libro dedicado a la comunidad zapoteca. Recorrió el edificio y le habló de don Martín, el primer director del libro y el gran cronista de la revolución.

La pasión de Andrés por la escritura nos benefició con una gran producción: se enamoró del español y de la pluma. Son incontables sus libros, ensayos y artículos sueltos, que considero, no han sido reunidos en un conjunto como sus obras completas.

En un enero, a los 101 años de aportar a la literatura y a la lengua, se nos fue el querido Andrés. Hoy extrañamos su sonrisa, su picardía pero sobre todo, su gusto por la vida y por los mundo en donde él se movió: el zapoteca y el mexicano.

POR ANTONIO MEZA ESTRADA

COLABORADOR

YERBANIS33@GMAIL.COM

MAAZ