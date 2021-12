"Todos sabíamos que era ojo alegre": Lyn May reveló la ocasión que Vicente Fernández se peleó por ella

La vedette Lyn May confesó que mantuvo un relación con el cantante Vicente Fernández, pero por respeto a la familia y el deceso del cantante dijo que no podía decir nada.

“Todos sabíamos que era ojo alegre y que tenía relaciones con algunas compañeras, no solo yo, sino varias compañeras. Trabajamos juntos, imagínate”, indicó Lyn May en entrevista para el programa De Primera Mano.

Añadió que en una ocasión, cuando ella ya estaba casada, Vicente la abrazó, pero no se dio cuenta la pareja de la vedette los alcanzó en el lugar en donde estaban ambos artistas, “estuvo muy fuerte la pelea entre ellos. No se dio cuenta Vicente que mi esposo venía atrás de mí, porque se quedó saludando a los tramoyistas, cuando Vicente me tenía bien abrazada, besándome, y se le fue encima. Estuvieron peleando mucho tiempo hasta que mi hermano los separó”.

Ella estuvo casada 25 años con Antonio Chi-Xuo, propietario de la cadena de restaurantes “Siete Mares” y quien murió en el 2008, posteriormente se volvió a casar con el productor de cine Guillermo Calderón Stell en el 2011, él muere un año después y quedó viuda por segunda ocasión. La también cantante ha indicado que ha salido con varios hombres del espectáculos pero no han sido relaciones formales.

La actriz y el intérprete de música ranchera trabajaron durante un tiempo en el Teatro Blanquita, y en otra entrevista, ella refirió que era un hombre muy cariñoso, que regularmente le decía que tenía cuero de jarrito y la abrazaba.

Tras la muerte del Charro de Huentitán, Lyn May dijo que lo recordará como una persona dulce, cariñosa, “como una persona que me quiso y que es el ídolo de todo el mundo, que dejó canciones, que dejó un legado hermoso. Lo vamos a extrañar mucho”.

