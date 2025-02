¿Qué se le hace al Niño Dios el 2 de febrero? Una tradición rodeada de tamales, vestimenta moderna y religión

El 2 de febrero es una fecha en la que muchas familias se reúnen en casa para disfrutar de los tamales por el Día de la Candelaria, esto luego de partir la rosca de Reyes el 6 de enero y cumplir con la tradición; sin embargo, esta efeméride va mucho más allá de la tamaliza, pues en realidad se trata de la gran fiesta en la que se realizó la presentación del Niño Jesús ante el templo de Jerusalén. El significado se vuelve todavía más especial cuando se menciona a la Virgen María, ya que hoy también es su purificación tras el parto.

Todo lo anterior hace que los fieles creyentes de la iglesia católica se acerquen a sus templos más cercanos y a los más importantes de cada estado, pero siempre cargando en brazos, en un moisés o en un nicho al Niño Dios para presentarlo ante el padre y ser bendecido en la misa. Si bien, muchas iglesias se preparan con eucaristías en distintos horarios para que así todos los creyentes puedan ir a tomar la palabra del señor, lo cierto es que la tradición inicia hasta con meses de antelación gracias al negocio de los ropones para el también llamado Niño Dios.

Asimismo, dentro de los propios hogares en México, las familias se preparan desde semanas antes para reparar a sus representaciones de Jesús, a llevarlas a reparar con artesanos en caso de ser necesario, o bien, simplemente para escogerles una nueva vestimenta con la cual representar esa imagen de bebé, o bien, en otros casos, para darle nuestra propia identidad. De acuerdo con el padre Enrique Ramírez de la Parroquia Santa María de Guadalupe de Tlalpan, quien platicó con El Heraldo de México, no es sorpresa que cada 2 de febrero lleguen creyentes acompañados de sus Niños, incluso vestidos como Lionel Messi, con el uniforme del América o incluso disfrazados de personajes.

Si bien lo anterior suele despertar la polémica entre algunos sectores que creen en la religión católica, así como en redes sociales, para el padre de la colonia Isidro Fabela, esta es una forma no malintencionada en la que muchos feligreses llevan su religión y fe hasta sus creencias y, todavía más importante, a darles una amplia muestra de su identidad y cultura. Por supuesto, la celebración de este día no sólo recuerda a todo lo anterior, sino que está conectado a nuestras culturas indígenas con los Aztecas.

El padre Enrique Ramírez, de la Parroquia Santa María de Guadalupe de la colonia Isidro Fabela, recuerda que el 2 de febrero tiene dos perspectivas; la primera más cultural y la otra, de la iglesia. La primera de ellas corresponde a la Candelaria, cuyo nombre viene de "candela" (luz), que a su vez simboliza la presentación de Jesús ante la iglesia, así como de su clara relación con los tamales que los mexicanos comemos este día.

La repercusión en México, aclara el clérigo, de esta fecha es todavía más importante que Semana Santa o Navidad, pues en dichas festividades las iglesias no reciben a la inmensa cantidad de gente que abarrota los templos sagrados el 2 de febrero. Además, en este día también se reconoce a la Virgen María cuando se celebra la fiesta de su purificación; si bien fueron los judíos quienes inician con esta ceremonia después de una cuarentena tras el parto, actualmente también en este día se conmemora a la Virgen de la Candelaria, día en el que se purifica.

Sin embargo, el presentar a los niños vestidos junto a la vela que representa la presencia de la Virgen María, y por lo tanto el símbolo de su purificación, no es la única fiesta del día, sino que el Día de la Candelaria involucra mucho más allá de la religión católica, sino que también voltea a ver a nuestros ancestros. Según el párroco, fueron los aztecas quienes en febrero comenzaban a preparar sus cosechas y el comer tamales en este día, representa "el fruto de la tierra que le presentamos a los Dioses para que bendiga la cosecha".

El 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria y dentro de la religión católica no sólo se lleva al Niño Jesús vestido para presentarlo; sino que él está acompañado de una veladora blanca que simboliza la luz de la candela, pero también a la Virgen de la Candelaria.

Veronica Gonzaga Aldana es una mujer que lleva aproximadamente 30 años vendiendo trajes y vestimentas para los Niños Dios, con una carpa y una mesa repleta de ropita hecha por sus propias manos o traída desde el Centro de la CDMX o de Xochimilco, recibió a El Heraldo de México para hablar sobre su trabajo en el que más le piden la vestimenta de Santos, el Niño de las Palomas, ropones o de Santos como el de San Judas Tadeo.

Al sincerarse y revelar que son más adultos que jóvenes quienes hacen sus compras, algo que le preocupa, pueda llegar a hacer que se pierda esta tradición, sin embargo, no es la única que coincide en ello, pues el padre de la congregación Padres Eudistas revela que en sus años de experiencia también ha notado cómo las nuevas generaciones se alejan de la iglesia.

"Yo sí creo que esta fiesta es más de (adultos) mayores, tal cual porque representa literalmente para ellos lo que sus generaciones anteriores les hicieron, sus papás, sus abuelos; sin embargo, no hay mucha feligresía juvenil, no la percibo. No significa que no exista, pero es minoritaria porque en realidad esta fiesta está muy atraída por sociedades un poquita más adultas. Habrá que analizar", comenta el Padre Enrique Ramírez de la congregación Padres Eudistas.