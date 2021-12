"Siempre ayudó a todo mundo": Lyn May se niega a aceptar la muerte de Carmen Salinas y esta es la razón

El pasado fin de semana fue marcado por la tristeza, ya que murieron Vicente Fernández y Carmen Salinas, esta última catalogada como un icono del cine mexicano y las telenovelas.

La partida de la "Corcholata", como también se le conocía, caló fuerte en el mundo del espectáculo, pues artistas y políticos se lanzaron a redes sociales para darle el último adiós.

Una de las voces autorizadas para hablar de Carmelita es Lyn May, quien durante una entrevista con De Primera Mano, confesó cómo logró despedirse de la primera actriz.

Yo no quiero pensar que Carmelita se fue, me duele mucho, fueron años de amistad y trabajo. Para mi sigue trabajando, ella fue muy especial, porque vivimos en su casa

La legendaria vedette recordó cómo apoyó a Salinas cuando recibió la noticia sobre la enfermedad de su hijo. "Ella me abrazó y luego salió Pedrito a decirme 'tía tengo esto', estuvimos en muchas cosas juntas".

Al preguntarle sobre con qué recuerdos se queda de la actriz, Lyn señaló que con "una hermana que adoraba, con el recuerdo de que trabajamos juntos, con la amiga que fue, con todo".

Me quedo con todo lo bueno de ella, siempre ayudó a todo mundo, no me queda un recuerdo malo".