Lyn May se proclama la única reguetonera mexicana con baile sin pudor en VLA

Lyn May encendió las pasiones de sus admiradores, y también la controversia, este jueves luego de su participación en "Quiero cantar", presentación que la vedette aprovechó para mostrar sus mejores pasos de baile, exponer "su mejor voz" y demostrar su elasticidad luego de hacer un split en el escenario, ante la sorpresa del auditorio, quienes aseguraron que la vedette hizo playback.

La actriz de 68 años dejó de nuevo impresionados al público de "Venga la Alegría" con su elasticidad, su talento para el performance así como por su espectacular figura, la cual presumió en un ajustado vestido de lentejuelas, en lo que se convirtió en su regreso al show de talentos "Quiero Cantar". Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas y la actriz fue criticada por presuntamente hacer playback.

Lyn May interpretó este día el tema de "La loba", con el cual enamoró a sus fanáticos y convenció al jurado que le proporcionó buenas calificaciones, con lo que de nueva cuenta regresa al ruedo musical, de cara a la gran final del reality show. Además de presumir su silueta y sorprender con sus splits, la vedette calló bocas al mostrar su retaguardia en vivo, algo que nadie esperaba en el estudio. Sin embargo, tanto los conductores de "Venga la Alegría", como los jueces del concurso, lo tomaron con ligereza dada la personalidad de la famosa actriz.

Fans defienden a Lyn May: "No importa que haga playback"

Tras la dinámica presentación de Lyn May en el escenario de "Quiero Cantar", y sobre todo después de mostrar su elasticidad, los admiradores de la actriz y cantante se desbordaron en aplausos y apoyos hacia ella, luego que muchos internautas aseguraran que la actriz había hecho playback durante su presentación en el show de talentos. Sin embargo, en las redes sociales de "Venga la Alegría", los fanáticos de la actriz aprovecharon para respaldarla e impulsarla a seguir hasta la última etapa.

"No importa que Lyn May haga playback, lo importante es gozar de su presencia y figura" y "No se noto el playback... nada! Perfecta presentación", fueron algunos mensajes de apoyo a la actriz, sin embargo también hubo quienes externaron su inconformidad con su presentación; "Puro playback jajajaja así q chiste," "Ni el playback hizo bien", "Al final se notó que no estaba cantando cuando bajó el micrófono y se seguía escuchando su voz al fondo"; escribieron algunos seguidores.

Aún con todo y polémica, Lyn May parece seguir contando con el respaldo de gran parte del público de "Quiero Cantar", reality que llegará a su fin el próximo viernes 17 de diciembre. Durante las próximas dos semanas seis exparticipantes competirán por un lugar en la final, junto a los otros seis finalistas, quiene son: Mariano, "El Capi" Pérez, Gaby Ramírez, Curvy Zelma, Los destrampados y Miguel Ángel. Hasta el momento, los favoritos del público del show de talentos son Curvy y "El capi".

