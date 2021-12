Venga La Alegría: Ellos son los FINALISTAS del reality show ¡Quiero cantar! | FOTO

Después de tantas semanas de competencia, este viernes 3 de diciembre quedaron definidos los seis conceptos musicales que disputarán la gran final de la primera temporada de ¡Quiero cantar!, reality show que forma parte de la oferta que tiene Venga La Alegría.

Durante este año, el matutino de TV Azteca dio un contundente golpe a la competencia con el estreno del famoso concurso de canto, el cual cuenta con la participación de varios conductores y estrellas de la televisión, quienes ponen a prueba sus habilidades en la música.

Este viernes, los fans de ¡Quiero cantar! se llevaron una gran sorpresa después de que los conductores del programa anunciaran que esta semana no habría ningún eliminado, algo que generó especulaciones entre todos los televidentes.

Sergio Sepúlveda, conductor del reality show y del matutino, anunció que este día no habría ningún eliminado ya que todos los que se mantienen en la competencia consiguieron un lugar para el gran final del reality show.

Por ello, los seis conceptos musicales que se convirtieron en finalistas son:

Después del anuncio, los seguidores de Venga La Alegría convirtieron en tema de conversación el famoso concurso de canto, pues comenzaron a dar nombres de los posibles ganadores de la competencia.

Algunos de los nombres que más suenan como favoritos para ganar la competencia son los de El Capi Pérez, Miguel Ángel y Curvy Zelma. Hasta el momento se desconoce cómo será el formato para conocer al ganador del reality show.

"Si no gana El Capi no quiero nada", "Miguel Ángel y Curvy tienen que ganar", "Esperemos no exista fraude", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.