Lyn May: ellas son las herederas de la millonaria FORTUNA de la famosa vedette

Lyn May es uno de los iconos del cine mexicano y desde hace más de 40 años ha conquistado al público nacional al aparecer en diversas producciones del género de "ficheras", con una amplia trayectoria en cine, teatro, televisión y cabaret, la famosa actriz sigue vigente gracias a su participación en diversos realities como "Quiero Cantar" así como a sus constantes apariciones en la prensa de espectáculos.

Por ello, la vedette se mantiene vigente y en el gusto del público mexicano, que la sigue admirando a sus 68 años y reconoce el talento y la energía con la que se presenta en cada show. Recientemente Lyn May sorprendió a sus miles de admiradores al hablar acerca de un tema que en muy pocas ocasiones ha abordado; sus hijas, y es que la actriz fue cuestionada durante una entrevista respecto a la relación que mantiene con sus futuras herederas.

Fue hace solo unos meses cuando Lyn May generó polémica al asegurar ante las cámaras que estaba embarazada, afirmación que días después desmentiría al asegurar que solo se trató de una broma, fue entonces cuando la prensa rosa le cuestionó acerca de sus hijas. Oportunidad que aprovechó para referirse a sus amores pasados y a los inicios de su trayectoria artística, una etapa que definió como complicada.

Lyn May conoció al padre de dos de sus hijas a los 14 años

Lyn May junto a una de sus hijas. FOTO: Especial

Fue durante una entrevista concedida para el programa "El minuto que cambió mi destino", en donde Lyn May se abrió de corazón al recordar ese pasado que pocos conocen y al referirse a las personas más importantes en su vida, más allá de sus conquistas y apasionados romances; sus hijas, a quienes muy pocas veces se les ha visto.

Lyn May deeclaró que tiene tres hijas, y que fue a la edad de 14 años cuando conoció al padre de las dos primeras, un hombre que era mayor que ella por casi treinta años. “Era una niñita cuando me fui a México (CDMX), trabajaba en el mercado vendiendo y conozco a un marinero, guapillo y uno por salirse de la pobreza buscas un escape. Él me dijo que me iba a enseñar México, La Villa, me pintó las cosas color de rosa, sí me llevó a La Villa, pero después ya sabrás”, refirió la vedette.

La actriz recordó que a esa edad era muy inocente y que al enterarse que estaba embarazada, no sabía qué hacer con ella; sus padres la obligaron a casarse con el padre de sus dos primeras hijas, un hombre agresivo que la golpeaba y maltrataba, aseguró:

La famosa vedette posa junto a las personas más importantes en su vida. FOTO: Especial

“Cuando estaba embarazada pensaba que mi hija iba a salir por la boca. Era mi muñequita, yo no había tenido muñecas ni nada de eso, mi regalo fue una muñequita, la adoré. El tipo me golpeaba mucho para sacármela porque ya tenía hijos más grandes. Él tenía como 40 años y yo 14. Mi abuela tuvo la equivocación de echarnos la policía, lo metieron a la cárcel y a fuerza nos casaron, así eran los padres de antes, yo hubiera preferido mil veces que no hicieran eso”, recordó Lyn May.

Debido a la violencia, la vedette decidió abandonar a su marido

Lyn May recordó que la violencia que sufría la orilló a abandonar la casa en la que vivía junto a su esposo, ya que durante su segundo embarazo el hombre no dejaba de golpearla e incluso la amenazó con hacerla perder su bebé: “Después de que nació la segunda niña yo me fui porque me trataba muy mal. Él me decía que me iba a sacar ese chamaco, yo no sabía de que me estaba hablando. Me pegaba porque no sabía hacer nada, era una niña. Me golpeaba tres veces al día y cuando nació mi hija, a los 16 años me vine para Acapulco con mi abuelita”.

Una vez que se mudó a Acapulco, Lyn May comenzó a trabajar para mantener a sus hijas, a quienes cuidaba su abuelita, sin embargo, la infancia de las pequeñas también fue dura ya que en la primaria sufrieron de bullying debido al trabajo que su mamá realizaba como actriz en las producciones de ficheras, además de aparecer en las portadas de diversas revistas.

"A las dos grandes les hacían bullying, les llevaban las portadas de las revistas y lógicamente salía desnuda. Mis hijas salían llorando y las interné en Estados Unidos (…), la grande tiene un poco de resentimiento por esas cosas porque yo trabajaba todos los días, le di más tiempo a la chiquita porque me la llevaba a los palenques y ahí bailaba”, relató durante una entrevista en el programa "Suéltalo Aquí".

Sin embargo, y con el paso de los años Lyn May asegura que ellas terminaron por comprender su trabajo y que ahora sus hijas mantienen una buena relación con ella, quienes además el han dado cinco nietos : “Me admiran mucho, me quieren mucho. Les di más a las grandes porque yo sentía que habían sufrido mucho más, pero por amor no quedó y les di de todo, carros, casas, todo (…), tengo cinco nietos, tres nietecitas y dos nietecitos”, concluyó Lyn May.

