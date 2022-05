"No me compares con esa vieja, está gorda ella", ¿Karol G eres tú? Lyn May se pone peluca azul

Lyn May vuelve a dar de qué hablar pues, la nacida en el puerto de Acapulco presentó su nuevo tema de corte urbano titulado “Claro que yes”, a su llegada causó conmoción pues su outfit fue muy parecido al de Karol G.

Y es que la vedette mexicana llegó con una peluca en color azul celeste por lo que los medios de comunicación la cuestionaron sobre su look muy al estilo de la famosa “bichota”, pero esto indignó a Lyn May y pidió que no la comparen con Karol G.

¡Ella está gorda! Lyn May arremete contra Karol G

Luego de cuestionarla sobre su look al estilo “Bichota”, Lyn May aseguró para las cámaras de “El Gordo y la Flaca”, que la colombiana está gorda pues no tiene nada de cintura e incluso la comparó con un tamal.

“No me compares con esa vieja, esta gorda ella, yo estoy muy bien yo tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal” dijo Lyn May respecto a Karol G

Así mismo, la vedette mexicana reveló que su breve cintura siempre ha medido 47 centímetros, sin embargo, eso no fue lo importante en esa noche pues Lyn May compartió con la prensa que está muy molesta por que le han salido muchas imitadoras.

Así como lo lees, Lyn May aseguró que cantantes como Anitta, Nati Natasha e incluso la propia Karol G han querido copiarle su único y original estilo.

“Pobrecitas, no saben me han copiado todo”, dijo Lyn May respecto a las bellas cantantes.

SIGUE LEYENDO:

Lyn May y el "Loco" Valdés: así fue la "relación" y los atrevimientos que tuvieron, según el hijo del cómico

Thalía, ¿se pasó de bótox? La comparan con Lyn May por esta FOTO

bmz