Thalía, ¿se pasó de bótox? La comparan con Lyn May por esta FOTO

Thalía es una de las actrices y cantantes más exitosas de México, además es considerada una de las más hermosas pues a sus 50 años luce una figura espectacular y un rostro muy bien cuidado, sin embargo, una de sus publicaciones en redes sociales ha desatado las comparaciones con Lyn May, ya que aseguran que se pasó con el botox.

La mexicana comenzó su carrera como cantante al ser parte del grupo infantil Din-Din, después, en 1986, se integró a Timbiriche, banda que dejó para lanzarse como solista. No obstante, alcanzó la fama cuando se convirtió en actriz de telenovelas, pues después de protagonizar la trilogía de 'María Mercedes', 'Marimar' y 'María la del barrio', su popularidad creció debido a que los melodramas llegaron a más de 40 países.

En tanto, Lyn May se dio a conocer en el Cine de Ficheras destacando por su espectacular silueta y su rostro de facciones asiáticas, pues la vedette tiene ascendencia china. La actriz y bailarina lamentablemente fue víctima de una mala práctica estética, la cual le deformó el rostro.

¿Thalía abusó del botox?

Este miércoles, Thalía, de 50 años, subió una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde tiene 19.1 millones de fans, en la cual se dejó ver con un look deportivo, ya que se encontraba haciendo ejercicio. En la imagen aparece en el gimnasio de su casa con su perro de la raza doberman.

"No me deja ni por un segundo! Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche", se puede leer en la descripción de la foto la cual generó más de 100 mil likes y provocó cientos de comentarios, los cuales fueron positivos y negativos, pues muchos usuarios de internet notaron que su cara luce diferente y que ni siquiera puede abrir los ojos.

Los internautas comenzaron a señalar que la actriz y cantante probablemente abusó del botox y que es por esa razón por la que luce diferentes. Además, comenzaron a hacer comparaciones con Lyn May, debido a que la intérprete de 'No me acuerdo' y 'Amor a la mexicana' tiene la cara hinchada y sus ojos pequeños.

SIGUE LEYENDO:

¿Nueva cirugía? Comparan a Thalía con Olga Breeskin por impactante cambio en el rostro