Lyn May: Ésta fue la cirugía estética que arruinó el rostro de la famosa | FOTOS

Lyn May se ha consolidado como una actriz y vedette de bastante renombre en México y en Latinoamérica, esto especialmente a que inició su carrera desde muy joven.

En este sentido, para nadie es un secreto que Lyn May brilló como una actriz y vedette durante muchos años, sin embargo, su éxito y fama fue desplomándose a medida que avanzó el tiempo y la famosa comenzó a hacerse cirugías estéticas.

En distintas ocasiones la vedette ha confesado que temía a envejecer, por lo que conforme avanzaba el tiempo, consideraba cada vez más las cirugías estéticas como una buena opción para acercarse lo más posible a la eterna juventud; sin embargo, esto le costó más que sólo dinero, pues la cirugía es la llevaron a un cambio radical en su vida del cual no tendría salida.

Fue así que su éxito fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo, esto debido a que la famosa tomó la decisión de hacerse una cirugía en el rostro con el objetivo de rejuvenecer, y para conseguirlo solicitó al médico que utilizará el producto más eficaz; sin embargo Lyn jamás imaginó que su vida cambiaría debido a que esto le deformaría el rostro.

Se sabe que a la mexicana se le inyectó aceite de bebé en una presunta cirugía de pómulos, lo cual le arruinó y deformó la cara esto con el paso del tiempo, pues sus rasgos faciales comenzaban a desvanecerse por lo que al ver el problema la famosa recurrió a diversas intervenciones médicas para reparar el daño sin embargo ya era demasiado tarde.

Se sabe que la cara de Lyn May era bastante grande luego le que le inyectaron aceite de dudosa procedencia, sin embargo las cirugías a las que se sometió posteriormente lograron quitarle un volumen importante de tal suerte que ahora tiene mayor forma, por lo que Lyn decidió quedarse con eso y actualmente sigue luciendo con un rostro de proporciones grandes; sin embargo, ahora piensa de forma positiva y hace oídos sordos ante el bullying y las agresiones que llega sufrir en redes sociales.

Ya no volteo para atrás, para adelante nada más, aprendí que tengo que vivir lo que me queda bien, a estar alegre y ser positiva a pesar de las adversidades, pues me acepté como soy", dijo la famosa a una entrevista con Telemundo en marzo pasado.