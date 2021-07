Lyn May confunde a México al salir en Quiero Cantar; redes responden con MEMES

Desde hace cuatro semanas, Venga La Alegría ha decidido compartir el talento musical de una serie de celebridades que decidieron participar en un nuevo reality show. "¡Quiero cantar!" es la competencia que inició el pasado 12 de julio como parte del matutino de TV Azteca. Con la participación de Horacio Villalobos, Mario Lafontaine y Rocío Banquells como jueces, esta nueva sección se ha convertido en una de las favoritas de los hogares mexicanos.

Se plantea que el concurso esté compuesto por 150 números musicales que serán interpretados por estrellas como Bella de la Vega, Curvy Zelma, Natalia Alcocer, Brissia, Capi Pérez, Ricardo Casares, Anette Curubu, Roger González, Rey Grupero, Joss Payaso Destrampado, Oskarin Payaso Destrampado, Kristal Silva, Laura G y muchas más. Este reparto ha elevado las expectativas del público, quien continúa pendiente de cada transmisión.

La presencia de Lyn May ocasionó diferentes reacciones en el público. Foto: Twitter @VengaLaAlegria

¿Lyn May canta?

El reality show cuenta con la conducción de Sergio Sepúlveda y Cynthia Rodríguez, quienes forman parte de la familia de Venga La Alegría. Además, tiene la participación de dos coaches vocales: Patricio Borghetti y Jorge Romano, quienes asesoran a los participantes en la medida de lo posible. La dinámica es simple. Las celebridades interpretan el número musical que les corresponde, son evaluados por los jueces y la audiencia emite la calificación que desea otorgarle a su celebridad favorita.

Sin embargo, esta semana la producción decidió sorprender al público con la noticia de que la vedette mexicana Lyn May se incorporaría al elenco participante. Este lunes 26 de julio la también actriz hizo su primera aparición en el foro de Venga la Alegría e interpretó la canción titulada "El mambo de Lupita". Vestida con un vestido de manga larga lleno de lentejuelas y unas botas largas color negro, Lyn May no solo se limitó a cantar, también bailó.

Los mejores memes al respecto:

Ante la sorpresa, las reacciones del público no se hicieron esperar y los internautas compartieron una serie de divertidos memes para externar su opinión respecto a la actuación de la vedette. De acuerdo con gran parte de los comentarios, esta situación ha vuelto al reality show algo impredecible, pues no se muestran personas con verdadero talento, situación de la que los televidentes han comenzado a quejarse.

Los usuarios han insinuado que Lyn May no canta precisamente bien. Foto: Twitter @Sofiakiediis

Expresaron su sorpresa de este modo. Foto: Twitter @xngy_

La noticia ocasionó que Lyn May se posicionara como tendencia. Foto: Twitter @KimCanela5

La confusión de ver a Lyn May en pantalla fue el tema favorito durante la mañana. Foto: Twitter @CelesteCamilo08