“En caso de que deba decirlo, soy Akira Toriyama”: el inédito documento donde explican el origen de Dragon Ball a 36 año

La creación de Dragon Ball ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías a lo largo de los años. Una de las más extendidas es que su origen está fuertemente influenciado por Viaje al Oeste, una de las cuatro grandes novelas clásicas de la literatura china, escrita por Wu Cheng'en en el siglo XVI. Esta obra cuenta la historia del monje Xuánzàng y sus discípulos, entre ellos el famoso Rey Mono, que emprenden un viaje lleno de aventuras para recuperar los sutras budistas en la India.

Muchos reconocen paralelismos entre los personajes de Dragon Ball y los de Viaje al Oeste, como el propio Goku, cuya personalidad y características están inspiradas en el mítico mono Sun Wukong, uno de los principales personajes de la novela. Sin emargo, Akira Toriayama, creador de la saga, explicó en un manuscrito cuál es el verdadero origen de su manga.

EL INÉDITO DOCUMENTO DONDE SE EXPLICA EL ORIGEN DE DRAGON BALL

A pesar de las similitudes entre Dragon Ball y Viaje al Oeste, un manuscrito publicado en 1989 por la revista Weekly Shonen Jump, donde se presentó una entrevista con el creador de la serie, Akira Toriyama, ofrece una perspectiva diferente sobre el origen de la historia. En dicha entrevista, Toriyama explicó que, aunque Viaje al Oeste había influido en la creación de algunos aspectos de Dragon Ball, su inspiración principal fue mucho más sencilla: los cómics y películas de artes marciales. Toriyama comentó que su intención inicial era crear una historia de aventuras cómicas con un tono ligero, y al mismo tiempo, introducir elementos de lucha y acción, que eran populares en la cultura japonesa de la época.

De hecho, la famosa característica de Goku, el uso de una cola de mono, fue inicialmente un guiño a la idea de las artes marciales, más que una referencia directa a la obra literaria. A lo largo del tiempo, la serie fue evolucionando, y se fueron añadiendo más elementos, pero la base de Dragon Ball siempre fue un homenaje a los cómics de acción y las películas de kung fu que Toriyama disfrutaba en su juventud.

Este es el manuscrito de Akira Toriyama publicado en 1989 en el cuál explica el origen de Dragon Ball:

“Hola. En caso de que deba decirlo, soy Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball. Me comentaron que dibujara algo, así que lo he hecho sin pestañear. Es sobre Dragon Ball. Anteriormente cuando todavía estaba haciendo Dr. Slump, estaba enamorado de las películas de Jackie Chan. Las tenía puestas de fondo mientras trabajaba. He tenido que ver esos vídeos millones de veces. Mencioné esto a mi editor y me dijo que dibujara una historieta autoconclusiva sobre el Kung Fu. Así que casualmente esbocé esta pieza con el dudoso nombre de Dragon Boy. Básicamente era idéntico a Goku, pero con alas en vez de cola.

Sorprendentemente a la gente le encantó Dragon Boy, así que terminé con Dr. Slump y me puse a trabajar en una nueva serie sobre las artes marciales. Eso era Dragon Ball, por supuesto. Nunca fui un tipo que pensara de manera concienzuda sobre mi trabajo, pero en cualquier caso, el plan era tener el protagonista, Goku, buscando estos orbes llamados bolas de dragón mientras iba ganando poder. También tendría elementos de Viaje al Oeste mezclados.

Mantén esto de tapadillo, pero cuando todo empezó no planeaba que Goku fuese un alienígena que se podía convertir en un mono gigante. Me impresionó de qué manera realicé la transición hasta ese momento. Si esto me hace verme como un autor que va al trantran constantemente, estarías en lo correcto... realmente no. Aunque lo parezca, pienso mucho sobre estas cosas. Quiero decir, claro que lo hago. Soy un profesional...

Sin embargo, adelantarme al azar sin un plan concreto fue emocionante y no tan malo. Podría alterar la historia aquí y allí para encajar la situación, a menudo sin tener una sola idea de lo que puede estar por venir. Es tan emocionante como sentir tus pulsaciones. Similarmente, nada sobre el contexto de Dragon Ball, como el periodo y la las localizaciones, estuvo nunca escrito en piedra. Era libre de dibujar lo que sentía. Antes de lo que sepas, Goku podría convertirse en un viejo abuelo como este... Sobre esto, incluso no sé cuando acabará Dragon Ball o cómo sucederán las cosas.

En cualquier caso, Dragon Ball se ha convertido lo suficientemente popular para una adaptación en anime, por lo cual no puedo estar más contento. Me siendo mal por el equipo del anime, que claramente ha tenido que trabajar muy duro en el proyecto. La gente que no sabe mucho sobre la industria dice locuras como ‘debe ser duro dibujar las imágenes tanto para los libros como para la animación en televisión. ¿Alguna vez tienes tiempo libre?’. En realidad, apenas tengo que ver con el anime. Eso lo dejo al equipo encargado, porque no me encuentro bien trabajando hasta la extenuación”

