Lyn May y el "Loco" Valdés: así fue la "relación" y los atrevimientos que tuvieron, según el hijo del cómico

Lyn May es una de las mujeres más polémicas de México. En esta ocasión salió a decir que tuvo un romance con ‘El Loco’ Valdés. La vedette aprovechó los micrófonos de Venga La Alegría para hablar sobre el dolor que le causó su partida, ya que habían trabajado en muchas películas juntos, pero lo más importante que reveló fue su romance. Ahora Marcos, hijo del actor, salió a desmentir estos rumores.

El heredero de los genes Valdés no dudo en dar su versión de los hechos en una exclusiva para VLA. Marcos confirmó que su papá y Lyn si tuvieron una historia oculta, pero a diferencia lo que contó la actriz, no existió un romance, sino que ella le mandó fotos desnuda, pero ‘El Loco’ terminó por decirle que era muy bonita pero no iba a pasar nada.

Con esto, Marcos quiere evitar que se hagan rumores falsos sobre las cosas que hizo su papá a lo largo de los años. Se tiene que recordar que su papá falleció en el 2020 con 89 años después de una larga batalla contra el cáncer.

Qué dijo Lyn May

La vedette explicó que lo extrañaba mucho, pero que al final del día todos van para el mismo camino. Espera que cuando sea su momento se pueda reencontrar con él arriba y hacer fiestas como lo hacían antes. Posteriormente le preguntaron si había tenido algún romance, May confirmó que sí la tenía.

“Un poquito yo por trabajamos mucho en Televisa, pues sí me lo anduve cachondeando”, a lo que agregó: “Hay muchas cosas que ustedes no saben. Yo por eso voy a sacar mi libro y van a saber todo, a cuántos me canchondie”, dijo la también actriz.

Ahora solo queda esperar a que Lyn May saque su libro para que sus fans se puedan enterar de todo lo que hizo en su juventud y en la edad adulta, ya que se tiene que recordar que a pesar de los años siempre se mostró sensual ante las cámaras.

