"Es un chico lindo", Lyn May quiere darle una parte de su cuerpo a Alfredo Adame

Luego que en los últimos, años, meses y semanas el actor y conductor Alfredo Adame se ha visto involucrado en varias polémicas en donde resalta su carácter violento y sus ganas de pelear con cualquier persona que lo confronte, la vedette Lyn May habló al respecto y reveló que está dispuesta a ofrecerle algo más que su amistad.

Y es que hace poco, Alfredo Adame volvió a dar de qué hablar luego que se agarró a golpes con el abogado de su archienemigo Carlos Trejo mientras que el ex conductor del programa Hoy daba una conferencia de prensa, ante dichos actos la vedette fue cuestionada sobre lo que piensa del actuar de Adame y su respuesta sorprendió mucho.

Lyn May dispuesta a darle más que su amistad

Y es que durante la entrevista que ofreció a distintos medios de comunicación la vedette nacida en el bello puerto de Acapulco, Gro no quiso hablar mucho sobre cómo actuó Alfredo Adame, sin embargo, se dijo sorprendida por la agresividad del actor y conductor.

Debido a la forma tan agresiva de actuar de Alfredo Adame últimamente, Lyn May prefiere no hablar mucho sobre el tema porque asegura que el actor es de los que “se arrancan y te rompen el hocico y mejor me quedo callada”.

Foto: IG @lyn_may_

Por otro lado, Lyn May asegura que Alfredo Adame es un “chico bueno” y recordó cuando trabajó con él en “Yo no creo en los hombres” y aseguró que fue un gran compañero alguien “lindo” por lo que no sabe que le ha pasado últimamente.

Fiel a su estilo Lyn May asegurá que ella no le puede dar clases de artes marciales debido a que Adame le puede “romper el hocico” pues él tiene más fuerza que ella pero lo que sí le puede dar es una voluptuosa parte de su bien definido cuerpo.

"Yo le daría las nalgas, artes marciales no, porque él me rompe el hocico, tiene más fuerza que yo…”, dijo Lyn May.

Foto: IG @alfredoadamevonknoop

