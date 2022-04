Insultan a Alfredo Adame mientras estaba en una peluquería: "Hazme un corte como ese"

Alfredo Adame se ha convertido en uno de los actores más polémicos debido a sus constantes enfrentamientos con cualquier persona que lo haga enojar como con la familia a la que se enfrentó en plena avenida y el abogado de Carlos Trejo.

Y es que ha sido por su forma de pelear que la gente lo ha dejado de tomar en serio y ha sido motivo de burlas y memes, pues generalmente, cuando cae al suelo comienza a lanzar patadas al aire, movimiento que ya adquirió el nombre de "patadas de bicicleta".

Fue así como se viralizó un video en el que se puede ver al actor calmado en una peluquería en donde un joven le está haciendo un corte de cabello, momento en que se acerca el sujeto que grabó el video y le pregunta: "¿A cuánto el corte carnal? Así de corte cul*ro como ese que le estás haciendo."

"En $200" le responde el estilista, para este momento, Adame ya se había percatado que era un comentario para provocarlo a lo que voltea enfurecido y responde: "Vete de aquí cabr*n" y busca algo para lanzarle al joven.

Como el sujeto que provocó a Adame se encontraba afuera, no dudó en contestarle al peluquero: "No pues está bien cul*ro cabr*n no mam*s" y se retira del lugar.

Alfredo Adame volvió a enojarse a la menor provocación. | FOTO: Twitter @theoldpaulino

El video causó muchas risas entre los usuarios, incluso el usuario @theoldpaulino que fue quien lo publicó escribió: "JAJAJAJA ya no hay respeto, nadie le teme a las patadas de bicicleta."

"Adame se volvió un payaso al que puedes insultar solo para verlo hacer el ridículo chale" escribió el usuario @mauroidom24. Y es que Adame se ha caracterizado por explotar ante el mínimo ataque o provocación y busca irse directamente a los golpes, los cuales presumía que eran su punto fuerte, pero en los recientes eventos ha demostrado que no es así.

