Hijo de Alfredo Adame explota en su contra tras polémica pelea: "No es importante para mí"

Unos días después del más reciente altercado en el que se vio implicado Alfredo Adame, luego que sostuviera una pelea con el representante legal de Carlos Trejo, el hijo del polémico actor, Sebastián, rompió el silencio y se refirió al suceso por el cual de nueva cuenta si padre acaparó los reflectores de la prensa de espectáculos.

El joven de 23 años, quien desde hace muchos años no mantiene comunicación con su papá, aseguró que hace mucho que la vida de Alfredo Adame ha dejado de importarle, sin embargo, lamentó que el actor se de a conocer por ser una persona conflictiva y que de manera recurrente se vea implicado en controversias y polémicas.

Hay que recordar, además, que hace algunos meses Alfredo Adame rechazó brindar apoyo y seguir en contacto con su hijo Sebastián luego que el joven diera a conocer públicamente que era homosexual. Por lo que el distanciamiento, que ya existía entre ambos desde hace varios años, se acrecentó, al igual que la negativa del actor a tener comunicación con sus tres hijos, producto del matrimonio que tuvo con Mary Paz Banquells.

Alfredo Adame "no es importante para mí", aseguró su hijo Sebastián

Fue durante la presentación de la próxima marca Pride, cuando Sebastián, hijo de Alfredo Adame, dio ante los medios de comunicación su opinión respecto a la más reciente pelea que tuvo su papá y que lo llevó a enfrentarse con el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia.

“Mi papá y Carlos Trejo no son importantes en mi vida en este momento, lo que haga él es su cosa y simplemente no estoy interesado”, declaró el joven de 23 años ante las cámaras de "Sale el Sol"; Sebastián se lamentó que su padre se involucre constantemente en problemas, pero destacó que todo lo que decida hacer con su vida es asunto suyo.

“Es mi papá, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más… un poquito sacado de onda”, comentó Sebastián Adame Banquells.

Sebastián Adame lamentó no haber tenido el apoyo de su padre

Lamentó además que Alfredo Adame prefiera estar implicado siempre en polémicas, de hacer el ridículo frente a las cámaras y de ser objeto de memes debido a sus peleas, en lugar de brindarle su apoyo cuando reveló que tenía preferencias por su mismo sexo:

“(Siento) Tristeza, pero qué puedo hacer, mientras él no quiera formar parte de mi vida, parte de mí, ya lloré, ya me puse triste y ya lo dejé pasar; no es bueno mantener esos odios, no es bueno cargar con eso y voy a seguir mi vida”, declaró. También confirmó las declaraciones que realizó hace algunos días su mamá, Mary Paz Banquells, respecto a que Adame tiene problemas de control de la ira.

“Necesita trabajar en sus problemas de ira para evitar estos escándalos”, señaló. El joven también aclaró que su papá nunca le pegó a él, por ningún motivo. “Yo estoy haciendo cosas maravillosas, estoy saliendo solo adelante junto con mi mamá y mis hermanos”, concluyó.

