Alfredo Adame: Estas son todas las peleas y polémicas en las que se ha involucrado el actor | VIDEO

El actor Alfredo Adame Von Knoop de nuevo se colocó este martes en el jo del huracán mediático luego de protagonizar otra pelea, la cual fue grabada por los presentes y compartida en las redes sociales en donde, como no pudo haber sido de otra manera, se volvió viral en cuestión de minutos.

En esta ocasión el actor y conductor se enfrentó contra el supuesto representante legal del youtuber y escritor Carlos Trejo, conocido también como “Cazafantasmas”, mientras ambos se encontraban ofreciendo una conferencia de prensa. Todo inició cuando este personaje se fue contra el excandidato a la alcaldía de Tlalpan a quien le dijo; “tú eres el payaso que no se ha presentado a la pelea”, contra Carlos Trejo.

Pelea de Adame se vuelve viral en las redes

Momento en el que Adame dejó a un lado su asiento y se dirigió hacía el apoderado legal al tiempo que le decía “eres un cerdo igual que tu patrón”, instante en el que el actor intentó darle una patada, sin embargo este aprovechó y empujó a una persona que se encontraba en medio de ambos, intentando evitar la pelea.

En ese instante Alfredo Adame cayó encima de algunas sillas, se trató de incorporar para abalanzarse contra el representante de Carlos Trejo e intercambiaron algunos golpes antes que Adame volviera a caer. La escena fue captada por algunas de las personas que se encontraban en el lugar, mismas que compartieron los videos en las redes sociales, en donde en instantes se volvieron virales.

Otras peleas y polémicas que ha protagonizado Adame

Esta es la segunda pelea que protagoniza Alfredo Adame en lo que va del año, luego que el pasado mes de enero el actor se viera implicado en un altercado vial en el cual terminó enfrentándose a golpes con una familia en calles de la Ciudad de México. En aquel entonces numerosos conductores y transeúntes captaron con sus celulares la escena y los videos se volvieron tendencia en las redes sociales.

Desde entonces se han recordado las numerosas polémicas que el actor ha protagonizado en años y meses recientes, por lo que su nombre ya es sinónimo de controversia, escándalos y noticias virales. Solo hay que recordar cómo en 2020 volvió a resurgir la mala relación que mantiene con su excompañera de programa Andrea Legarreta, luego que juntos trabajaron en el matutino "Hoy" hace varios años.

Hace dos años en alguna entrevista Alfredo Adame aseguró que no le gustaría volver a trabajar con la famosa presentadora e incluso declaró que le gustaría que saliera del programa. El actor lleva años enfrascado en una rencilla con Carlos Trejo la cual devino en una rivalidad entre ambos personajes.

Todo comenzó cuando Trejo comenzó a participar en un programa, el cual no fue del gusto de Adame; desde entonces el intercambio de ofensas y acusaciones no ha parado e incluso alguna vez convocaron a una pelea para arreglar sus diferencias. La cual nunca se concretó. No obstante, durante una conferencia de prensa esta estuvo a punto de suceder.

Adame y la mala relación con los famosos

Otra de las grandes polémicas que ha protagonizado Alfredo Adame ha sido con otra controvertida conductora, la peruana Laura Bozzo, con quien desde hace más de tres años mantienen una ríspida relación. Todo comenzó en 2018 cuando el conductor se postuló a un puesto pata la alcaldía Tlalpan, algo que no fue del agrado de Bozzo y calificó de “repugnante” la candidatura de Adame.

Esto provocó la enfurecida reacción del aspirante a la alcaldía quien sin dudarlo se “lanzó” con todo contra la peruana; incluso tiempo después ambos protagonizaron una pelea en vivo durante una transmisión del programa que conducía en aquel entonces Bozzo. Después de eso Adame declaró que buscaría la manera para que Bozzo saliera del país.

Adame también se implicó en otra polémica luego de asegurar públicamente que la youtuber Lizbeth Rodríguez escondía en su casa a Laura Bozzo, luego que la conductora se diera a la fuga tras ser acusada por el SAT de tener un adeudo millonario el cual se negaba a pagar. Esto generó la inmediata reacción de la influencer quien salió a defenderse y desde Twitter aseguró que Adame tenía una virilidad pequeña.

Finalmente, no hay que olvidar el polémico divorcio que protagonizó Alfredo Adame con su exesposa Mary Paz Banquells, con quien estuvo casado durante varios años.

Al término de este matrimonio Banquells denunció haber vivido violencia al lado del actor, quien al enterarse de estas acusaciones se fue en contra de su expareja a quien la tachó de mentirosa, además que aseguró no le daría ni un solo peso. También tiempo después se dio a conocer que Adame había roto relación con sus tres hijos, con quienes hasta el momento no se dirige la palabra.

