¿Alfredo Adame fingió pelea con apoderado de Carlos Trejo? Esto dijo el representante de 'El Cazafantasmas'

Luego del alboroto que se creó tras el más reciente altercado físico que protagonizó Alfredo Adame, algunos usuarios de redes sociales aseguraron que todo se trataba de un montaje, pues el actor y expolítico siempre emplea los mismos golpes.

Y aunque no se tenían las pruebas para corroborarlo, un audio que salió a la luz hizo que los rumores cobraran más relevancia. En dicho audio se escucha que Alfredo Adame quiere arreglar una pelea falsa con el luchador profesional, Alberto del Río, por lo cual, la idea de que quien fuera galán de telenovelas busca todo con tal de estar en los reflectores, se hizo latente.

No obstante, el hombre agredido por Adame, Manuel Montalvo, abogado y apoderado de Carlos Trejo, aseguró en el programa 'De Primera Mano' que él nunca se prestaría a algo así.

"Mira te comento, no, no es un montaje; digo, yo la verdad no me presto a ese tipo de cosas. Ahí lo que pasó es que Alfredo (Adame) expuso lo que en su mente sucede y después (...) yo agarré, le pedí la palabra al abogado y me dijo 'sí adelante', ok, me presenté y en eso me interrumpe una chica 'oye tú no puedes hablar si no presentas el poder'", relató Manuel Montalvo.