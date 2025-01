Neil Gaiman, autor de Coraline, se defiende de acusaciones

Tras ser acusado por varias mujeres de haber abusado sexualmente de ellas, el escritor británico Neil Gaiman rechazó las denuncias, señalando que todas sus relaciones han sido consensuales.

En una larga misiva publicada en su sitio personal, Gaiman, famoso por historias como Coraline o American Gods, destaca que ha apreciado con horror los testimonios ofrecidos en distintas ocasiones hasta por ocho mujeres.

“Durante los pasados meses, he visto las historias que han circulado en internet sobre mí con horror y asombro. He estado callado hasta ahora, parte por respeto para la gente que está compartiendo sus historias y parte por el deseo de no darle más atención a la desinformación.

“Siempre he tratado de ser un tipo discreto, y siento que las redes sociales son un lugar inadecuado para hablar sobre temas personales importantes. Pero llegó el momento en el que debo decir algo”, señaló el escritor.

Rechaza acusaciones de abuso sexual

En su misiva, Gaiman señala que todas sus relaciones fueron establecidas por consenso con las mujeres que lo acusan y que muchos de los episodios que ellas relataron en podcasts, entrevistas y otros medios, sencillamente no ocurrieron.

“Leí los mensajes que intercambié con las mujeres con las que me relacioné, siguiendo las ocasiones en las que se me acusa de ser abusivo. Esos mensajes se leen ahora como cuando los recibí: son de dos personas disfrutando enteramente relaciones sexuales consensuales y queriéndose ver de nuevo. En el momento en el que estuve en esas relaciones, parecían positivas y felices en los dos lados.

“Algunas de las horribles historias que ahora se están contando, simplemente no pasaron, mientras otras han sido tan distorsionadas de lo que pasó que no guardan relación con la realidad. Estoy preparado para hacerme responsable de mis errores, no le estoy dando la espalda a la verdad y no aceptaré ser descrito como alguien que no soy y no admitiré que hice cosas que no pasaron”, señaló.

En su carta, Gaiman no deja claro si entablará acciones legales en contra de las mujeres que lo han acusado de un comportamiento sexual inadecuado.

