Así fue el conmovedor mensaje de Ivón para su madre antes de morir en Coyoacán

Vecinos de Coyoacán se encuentran conmocionados por la muerte de Ivón, una mujer de 31 años de edad que salió con sus amigas para disfrutar de una noche de bar y fue hallada sin vida en Morelos, a más de 2 horas de distancia del lugar donde fue vista por última vez.

El pasado 2 de abril, la madre pudo reconocer al cuerpo de su hija, por lo que iniciaron con el traslado hacia la Ciudad de México, donde familiares y amigos le dieron su último adiós. El ataúd fue recibido por sus familiares en compañía de retratos de la Santa Muerte, figura a la cual era devota.

Ahora, se filtró el último mensaje que Ivón le envió a su madre, horas antes de ser asesinada en el domicilio de Coyoacán. Este fue el último contacto tuvo con su familia, razón por la cual se ha convertido en un texto atesorado por su familia, especialmente por su madre.

"Ella antes de irse me puso un mensaje donde me decía te amo mamá, y fue el último y yo le contesté que yo también Ivón, pero ella ya no lo vio", relató su madre.