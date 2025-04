Sandra Echeverría quiere renovar sus votos y acusa a Leo de Lozanne de no darle fecha

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne siguen disfrutando de la nueva oportunidad que decidieron darse en el amor, luego de que en 2022 anunciaron que se separaban definitivamente, y que, en 2023, después de reconciliarse por primera vez, volvieran a distanciarse por diferencias en la crianza de su hijo.

La actriz y el cantante parecen estar más unidos que nunca, incluso Sandra no dudó en expresar que se encuentran mejor como matrimonio, aunque se vivió un momento de tensión cuando ella ventiló que el músico no le ha cumplido la promesa de renovación de votos.

“Cuando hay amor, siempre hay forma de salir adelante, y siempre bajas y altas, pero hay que luchar por eso, por el amor”, recalcó la protagonista de telenovelas como “El Clon” y “La fuerza del destino”.

Sin embargo, la artista de 40 años aprovechó las cámaras para señalar que sigue esperando que se haga realidad la proposición que le hizo el padre de su hijo.

“Leo me prometió una ceremonia de renovación de votos, no me la ha cumplido, pero sigue ahí en el calendario muchachos”, dijo la famosa mirando a Lozanne, quien, al escuchar el tema, no dudó en hacerse el occiso y voltearse para otro lado.