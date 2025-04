Tras anunciar reconciliación con su papá, Gomita presume estar más delgada que nunca: “solo sané”

Tras varios años de estar alejada de su padre, finalmente Araceli Ordaz, mejor conocida solamente como “Gomita” anunció a través de sus redes sociales que se había reconciliado con él, luego de una guerra de declaraciones que protagonizaron durante varios meses, pues, la influencer y payasita aseguró que el hombre que le dio la vida la violentó.

Tras las declaraciones de Gomita, este mes de abril la ex participante de La Casa de los famosos México 2 finalmente ya limó asperezas con su padre, y no solo esto la tiene feliz, sino que también Ordaz presumió que ha estado bajando mucho de peso, un tema que siempre ha sido un problema en su vida.

Con una foto en el espejo de lo que aparentemente es el baño de su casa, la polémica mujer compartió que el secreto para mantenerse delgada y tener la figura que siempre soñó es solamente haber sanado: “No solo es estar flaca, es que solo sane..”.

Y es que, el pasado 2 de abril, la payasita compartió un reel en el que se le ve en un bikini azul luego de haberse sometido a una consulta de aparatología, las cuales ayudan a llegar a tu objetivo más fácilmente, pues se ve en la parte de atrás las máquinas especializadas en este tipo de masajes.

Tras publicar este video, otras famosas como Karely Ruiz, Maya Nazor y hasta su ex compañero de reality Sian Chiong aplaudieron los resultados estéticos que ha logrado la influencer, pues, ella misma ha compartido en diversas ocasiones que siempre ha querido tener un cuerpo delgado pero que le ha costado mucho trabajo.

Incluso, la misma “Gomita” compartió en sus redes sociales las diversas cirugías estéticas a las que se ha sometido incluyendo un bypass gástrico para poder bajar de peso y lograr el cuerpo que ella siempre ha soñado, por lo que los resultados le parecen espectaculares.

Abrazados, disfrutando de deliciosos platillos en un conocido restaurante de mariscos, así fue como posaron “Gomita” y su papá para anunciar que luego de varios años en los que estuvieron peleados y en el que además de una guerra de declaraciones hubo demandas de por medio, finalmente el amor de padre e hija triunfó y pudieron arreglar sus diferencias.

De acuerdo con lo que “Gomita” compartió, su padre la habría buscado para pedirle perdón, razón por la cual la influencer no pudo negarse a escuchar, hablar y reconciliarse con el hombre que le dio la vida.

“No Tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que DIOS ESCUCHO MIS ORACIONES, para que mi Papá me llamara, me buscara y solo escuchar un Perdón de corazón. No saben lo Feliz y la paz tan hermosa que hoy siente mi corazón, después de tanto sufrimiento.”, se lee en su publicación.