Lorduy exnovio de Dania Méndez rompe el silencio sobre la polémica del iPhone: VIDEO

Fue en el año 2024 cuando Dania Méndez quien actualmente se encuentra participando en La Casa de los Famosos All star, que platicó en un podcast una situación que vivió junto a su exnovio Lorduy, exintegrante de la agrupación Piso 21, la cual la llevó a viralizarse y a ser señalada de interesada.

Y es que, la también ex participante de Acapulco Shore aseguró que su entonces novio la decepcionó por no comprarle el iPhone más reciente, sino un modelo pasado, esto hizo que fuera muy criticada, a un año de estas declaraciones es el mismo Lorduy quien habla sobre esta polémica y cuenta su verdad.

¿Qué dijo el ex novio de Dania sobre las declaraciones que hizo?

Fue durante la participación de Lorduy en el podcast de Paisa Vlogs que el exintegrante de Piso 21 habló de varios temas, tanto personales como profesionales y es justamente en esta charla que el cantante fue cuestionado sobre las declaraciones de su exnovia Dania sobre el polémico iPhone que le regaló en el tiempo en que eran pareja.

Durante la plática en Paisavlogs, Lourdy vio las declaraciones que dio su exnovia y lanzó una fuerte carcajada, pues, de acuerdo con el cantante no daba crédito a lo que estaba viendo, por lo que pidió su derecho a réplica y comenzó a explicar lo que sucedió aquel día.

“Vea para ese tiempo ni siquiera existía el Iphone 14, fue para el 2020 terminando y empezando el 2021. Para ese tiempo ni siquiera existía ese celular, entonces ahí hay un bache en la historia. Segundo, yo tenía un Iphone 10 y me monté a un 11 Pro Max y yo dije: ‘Parce, qué chimba llevarle un detallito’, ella tenía el Iphone 11, o el 11 Pro, no recuerdo bien, el caso es que tenía una versión de antes y me mostraron un morado que nada más habían sacado como cinco versiones de esos, entonces yo dije: ‘Qué chimba, parce, es el 12, es una máquina, es morado, es su color favorito, qué chimba, se lo voy a llevar’, entonces yo me compré mi Iphone 11 Pro y a ella le compré el 12, y literal pasa lo que ella está diciendo, yo se lo fui a entregar y ella como que (hace cara de desagrado) y le pregunté si era que no le había gustado, pero no sé, no le gustó porque no tenía las tres cámaras", contó Lorduy.

Pero eso no fue todo porque el cantante siguió con el tema y aunque Dania en sus declaraciones aseguró que a ella no le gusta hacer sentir mal a las personas por lo que no le dijo nada en ese momentos su entonces novio, sin embargo, Lorduy aseguró que sí se sintió mal, por lo que pide que la gente debe ser agradecida.

“Yo creo que uno tiene que ser más agradecido, lo que sea, recíbelo al menos, llévatelo al menos y qué necesidad de hablarlo en un pódcast, qué necesidad de hacer de pronto quedar mal por un fucking celular… A ella no le gusta hacer sentir mal a las personas, pero me hizo sentir mal ese día", finalizó Lorduy.

Foto: FB Dania Méndez

¿Qué dijo Dania en 2024?

Como lo mencionamos anteriormente, Dania acudió al podcast de Un Tal Fredo y ahí habló de cómo terminó su relación con el exintegrante de Piso 21 a quien señaló de haberle sido infiel y que además ella descubrió la conversaciones con otra mujer.

Durante el podcast, Dania también habló sobre el polémico iPhone que Lorduy le regaló y que no era una de las versiones más costosas como a las que ella estaba acostumbrada.