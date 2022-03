Alfredo Adame amenaza de muerte a Gustavo Adolfo Infante: "lo hago responsable si sufro un atentado"

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que ha recibido amenazas de Alfredo Adame, con quien desde hace algunas semanas tiene una batalla legal y por medios de comunicación. En su canal de Youtube, responsabilizó al actor de cualquier atentado que pueda sufrir.

A finales del mes de febrero, el especialista en la farándula reveló que levantó una denuncia contra el ex conductor de 'Hoy' por violencia de género, violencia mediática y extorsión, pues además de realizar ataques en su contra, también arremetió contra su mamá, a quien la calificó como "bruja negra", según las palabras del periodista.

Infante indicó que ha sido víctima de diferentes calumnias de la ex estrella de Televisa, pues incluso ha tratado de inventarle un amante para desprestigiarlo. Sin embargo, esto podría haber aumentado, debido a que recientemente el titular de 'De primera mano' informó que Adame lo ha estado amenazando.

Gustavo Adolfo Infante advierte sobre amenazas de Alfredo Adame

Durante su programa en YouTube de este miércoles, el periodista hizo público que ha recibido diferentes amenazas del actor y conductor de televisión, por lo que advirtió a sus seguidores que hace responsable a Alfredo Adame si sufre algún atentado.

"He recibido amenazas por parte de Alfredo Adame, por lo cual responsable a Alfredo Adame por su sufro un atentado, toco madera, pero si sufro un atentado, responsabilizo directamente a Alfredo Adame", indicó el conductor de espectáculos quien indicó que a pesar de la denuncia, las acciones del ex protagonista de telenovelas no han parado.

Dijo que Adame lo ha hostigado por medio de redes sociales y hasta por llamadas telefónicas que él mismo ha hecho, a pesar de que tiene una orden de restricción, en donde si se acerca al periodista se va a la cárcel. Con esta acción, todo parece indicar que el conflicto entre las celebridades se ha agravado.

