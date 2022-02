Gustavo Adolfo Infante revela que Alfredo Adame quería inventarle un amante

Gustavo Adolfo Infante explicó por qué denunció penalmente a Alfredo Adame, con quien hace unos días protagonizó una pelea de "dimes y diretes" en medios de comunicación. El periodista de espectáculos reveló que el actor le pagó a una persona para que dijera que era su amante y advirtió que ya no le permitirá ninguna descalificación en su contra.

Después de que revelara que levantó una denuncia contra el ex conductor de 'Hoy' por violencia de género, violencia mediática y extorsión, el titular de programas como 'De Primera Mano', dio a conocer que además de comenzar ataques en su contra, también arremetió contra su mamá, a quien la calificó como "bruja negra", según las palabras del periodista.

"'Es hijo de una bruja negra (Gustavo Adolfo Infante) la cual tenía un tugurio El mar Mediterráneo en Tacuba, en donde ejercía la magia negra, vendía drogas psicotrópicas y ejercía la prostitución'", recodó algunas palabras que decía Adame en contra de su mamá quien ya tiene 85 años.

Sobre esta situación, el periodista de espectáculos aclaró que hace algunos años tenía un negocio de "limpias" junto a José Luis Tobón, quien también fue su colaborador en la radio en donde daba los horóscopos, asimismo su mamá y su hermana atendían el local, "Adame se entera de esto y vean la distorsión, de un negocio de limpias con un señor que leía el tarot a decir que mi mamá era buja negra", señaló.

Alfredo Adame le pagó para inventarle un amante a Gustavo Adolfo Infante

Durante su programa en YouTube, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Alfredo Adame había ido más allá de los insultos y las descalificaciones en su contra, pues reveló que le había pagado a una persona para que fingiera ser su amante y se tomara fotos junto a él.

"Alguien a través de las redes sociales me dice 'Gustavo no te conozco, pero no me parece correcto lo que está haciendo Alfredo Adame'", a lo que el conductor le preguntó a que se refería y la persona contestó "'Me está ofreciendo dinero para decir que yo soy tu amante, y me está pidiendo que te cite para que me acueste contigo, que te tome fotos y videos'", contó el también locutor de radio, quien dijo tener las pruebas de las acciones de la ex estrella de Televisa.

En las últimas semanas Adame e Infante han tenido una intensa pelea en los medios de comunicación, pues el periodista ha criticado fuertemente las últimas polémicas del actor, como su reciente pelea en la calle con una pareja que desató las burlas en redes sociales. Mientras tanto, el ex conductor de televisión y también político no se ha quedado callado y ha lanzado insultos contra el presentador de 'El Minuto que cambió mi destino'.

