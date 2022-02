“Alfredo Adame me está extorsionando; lo quiero ver en la cárcel”: Denuncia Gustavo Adolfo Infante | VIDEO

El periodista Gustavo Adolfo Infante dejó con el ojo cuadrado a sus compañeros del programa De Primera Mano cuando les informó que emprendió acciones legales en contra de Alfredo Adame por tres delitos: violencia de género, violencia mediática y extorsión.

El periodista reiteró que alguien debe detener al actor, pues es una persona que no tiene límites y así lo ha demostrado con su manera de decir las cosas y de actuar. Basta con ver todo lo que se generó en torno al ex galán de televisión después de protagonizar una riña callejera con una familia.

El titular del programa indicó que la denuncia ingresó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y que ésta será la encargada de notificarle a Adame sobre la demanda.

"A este cuate alguien le tiene que poner un alto. No tiene límites lo que dice, lo que actúa, lo que ofende y lo denuncié. El día de hoy ingresó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por tres delitos. Mi mamá y yo somos los que firmamos esta denuncia por violencia de género, violencia mediática y extorsión", explicó en su programa.

Alfredo Adame ofendió a la madre de Gustavo Adolfo Infante

El comunicador mencionó que tiene varios archivos que podrían servir en contra de Adame, pues incluso se atrevió a ofender a su madre de 85 años de edad.

"No les puedo dar los por menores, pero sí estoy en condiciones de decirles que tengo los testigos, los audios, los videos donde Alfredo Adame me extorsiona. Está intentando extorsionarme. Entonces ya lo hice públicamente, mi mamá de 85 años de edad después de que el sensei del karate la ofendió de la manera en que la ofendió esto no se iba a quedar así", dijo.

"Él dice muchas mentiras de que ya me denunció, no lo sé, pero yo sí te denuncié Alfredo Adame y yo si te quiero ver en la cárcel. Creo que no debes de estar en la calle como lo he venido diciendo hace mucho tiempo", sentenció Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué le dijo el abogado a Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante explicó que su abogado le dijo que "no le hiciera perder su tiempo" y que con los elementos que existen en contra de Alfredo Adame son suficientes para llevarlo a prisión, por lo que le preguntó si estaba seguro de querer hacerlo, a lo que él respondió que sí "y por eso está la denuncia puesta".

