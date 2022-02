"Hay que trabajar y hay que generar": Ninel Conde tras estrenar su cuenta de OnlyFans | VIDEO

Ninel Conde dejó a muchos sorprendidos desde que anunció que abriría una cuenta en OnlyFans y ahora que ya la tiene ha visto como la comunidad ha ido creciendo al grado de haber recibido una "estrella" de parte de la plataforma a manera de distinción.

En este caso se asesoró con un equipo de producción, quienes son los que llevan la cuenta, y le informaron que se debía a que muchas personas se habían suscrito en un sólo día. No obstante, aclaró que aún desconoce cómo funciona la polémica red social.

Durante una entrevista para De Primera Mano, el "Bombón Asesino" mencionó que está contenta por este hecho, mismo que premia con contenido exclusivo para sus fans, incluso con cosas que le solicitan que van desde lo saludos o hasta la venta de sus prendas.

"Estamos dándoles contenido a los fans que nos piden, nos escriben y de pronto, no sé, me piden cosas como hasta saludos. Tampoco creas que es así como... me piden desde saludos. Obviamente me piden 'mándanos o véndenos prendas tuyas'. Entonces estamos armando todo eso para personalizar los saludos y prendas que vamos a vender. Entonces hay que trabajar y hay que generar", mencionó Ninel Conde.

¿Hasta dónde será capaz de Llegar Ninel Conde en OnlyFans?

La intérprete de "Tú no vales la pena" y "Llévatelo" no soltó prenda cuando le preguntaron por los límites que tendrá su contenido en OnlyFans. Sólo se limitó a responder que quien busque descubrirlo tendrá que suscribirse.

"Tú sabes que yo siempre he llevado una línea y evidentemente... bueno, lo tienen que descubrir, pero siempre va a ser cuidado, va a ser de buen gusto y nunca va ser algo que haga sentir agredida a ninguna mujer o una persona. Yo sé que son hombres la mayoría de los que entran...", explicó la también actriz.

Ninel Conde está soltera y cuidando de ella misma

Ninel Conde confesó que por el momento se encuentra sola, pero bien consigo misma, pues se ha dedicado a cuidar de sus hijos y de ella misma a través del ejercicio y dedicándose a su trabajo.

Aunque confesó que en ocasiones se siente triste, mencionó que esos lapsos son personales y que no los publica porque ella busca inspirar a las mujeres a pensar cosas buenas: "Mi fuerza viene de Dios, de quererme y de fe".

Sobre el amor mencionó que no le quedaron ganas de volverse a enamorar, pues en este momento ese sentimiento sólo lo tiene destinados a los suyos, a ella, Dios y a sus fans.

