“Su chequera es como su cinta negra de karate, inexistente”: Diana Golden tras insultos de Alfredo Adame

Como es bien sabido los actores Alfredo Adame y Diana Golden, quienes a finales de la década de los 90 fueron pareja, ahora se encuentran enredados en una situación legal (le ganó una demanda por difamación y daño moral), por un adeudo de él hacia ella. A pesar de que el tema ya es añejo, tal parece que va para largo, pues el ex galán aseguró que no pagará nada porque no tiene empleo.

A través de un mensaje ante medios de comunicación, Adame recordó que se encuentra en bancarrota y sobrevive gracias a la ayuda de su hija y las personas a las que "enriqueció" gracias a su trabajo.

"Acuérdense que yo no tengo trabajo, estoy en quiebra, vivo de la caridad de mi hija y de las personas a las cuales enriquecí como empresarios que dijeron, en cuanto caí en quiebra, me fui a mendigar, me dijeron: 'yo te mando la despensa, yo te mando para la gasolina, yo te pago esto y el otro'. Entonces, pues bueno la borrachita esta que se siente a esperar", mencionó.

Alfredo Adame amenaza a Diana Golden y a sus abogados

Además de insultar a quien fue su pareja, lanzó una advertencia a todo aquel que decida acompañarla a su casa para indagar sobre su situación legal:

"Y cuando vayan con ella a mi casa, quédense ustedes allá atrás porque la próxima, tenía un de esos de pintura roja y si yo hubiera estado ese día ahí se la echo a ella, al enanete de su abogado y a la gordita Miss Piggy de su abogada y a la tipa esta les hecho la pintura roja", mencionó Adame entre risas.

¿Cuál fue la reacción de Diana Golden?

La actriz mencionó que las declaraciones de Alfredo Adame cada vez le salen más caras y ahora que sólo le resta por liquidar 10 mil pesos, dijo que "su chequera es como la cinta negra de karate, es totalmente inexistente. Él no paga, se esconde, habla, se inventa sus películas, siempre es el bueno, el pobre sufrido que llegó a esta Tierra nomás a sufrir; pero no he recibido nada de lo que me debe".

Sobre las amenazas de que le arrojará pintura expresó que espera que se atreva; sin embargo, lo tachó de cobarde. "Y esas amenazas, después del enlace que tenga con ustedes, va directo con mi abogado Víctor Carrillo puesto que lo nuestro no se ha solucionado en lo más mínimo.

SIGUE LEYENDO:

¡Atención deportistas! Estos son los BENEFICIOS de beber café antes de entrenar| VIDEO

Después de ser una de las diosas del Cine de Ficheras, esta hermosa vedette murió en la miseria

¿Maribel Guardia abriría una cuenta de OnlyFans? Esto fue lo que respondió la actriz | VIDEO