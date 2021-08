Diana Golden niega haber buscado a Alfredo a Adame para cobrarle su deuda de 20 mil pesos: VIDEO

"Dónde están los millones. O sea, a mi me debe menos de 20 mil pesos", fue la declaración que realizó la actriz Diana Golden sobre su exesposo Alfredo Adame tras difundirse el rumor de que ella lo buscó, con un actuario, para cobrar su deuda otorgada por un juez tras ganar la demanda de daño moral.

En una entrevista ofrecida para el programa de espectáculos Ventaneando, dijo que ella no va a la casa de la "puerta roja" porque le da pereza. Asimismo, aseguró que el exgalán de telenovelas se sigue escondiendo.

Por otro lado, explicó que no le interesa que le pague el dinero, sino que le ofrezca una disculpa pública "por tanta majadería que me ha hecho durante más de 35 años". Pero las cosas no pararon ahí, pues se le fue encima al puro estilo de Carlos Trejo:

"Por eso yo ahora le digo: arrastrado, cobarde. Alfredo Adame es un cobarde. No es un hombre completo, por supuesto que no porque habla mucho pero no da la cara. Yo me había quedado callada hasta que me comenzó a insultar y se metió con mi mamá".

¿Qué pasa cuando la abogada visita a Adame?

De acuerdo con Diana Golden, quien se contagió de Covid-19, cada que va la abogada, acompañada por el notario, a dejarle una notificación va aumentando la multa, lo cual es una orden directa del juez.

En un mensaje directo a su expareja le pidió que deje de hablar cosas sin sentido y que pague lo que debe porque eso ni siquiera va a ser para ella, sino para los empleados del bufete de abogados.