Pago del PREDIAL en San Pedro: ¿aplica el pago con tarjeta a meses sin intereses?

El pago del predial es una de las obligaciones fiscales que la gente de toda la República Mexicana debe liquidar anualmente. Este dinero permite reunir fondos para que se lleven a cabo obras de infraestructura, así como atención a programas sociales locales. A fin de que las personas de San Pedro Garza García cumplan con este requisito, se ofrecen diversas facilidades.

Una de ellas es la liquidación del adeudo por medio de la tarjeta de crédito, así como el pago a meses sin intereses. Si bien dependerá de las instituciones bancarias y las promociones que permitan tener a sus cuentahabientes, el gobierno local permite este beneficio bajo las siguientes condiciones.

Los pagos diferidos solamente son aplicables en los módulos de Plaza Nativa y Presidencia municipal.

Este beneficio se debe solicitar de manera previa.

En cualquier caso donde no se brinden estas condiciones, no se podrá hacer la solicitud y se deberá pagar el predial al contado esta deuda y no se verá reflejado en el corte de pago la mensualidad a plazos.

¿Dónde pagar el predial el fin de semana en San Pedro Garza García?

Algunas personas no pueden acudir a pagar el predial a los módulos del gobierno de San Pedro Garza García, por lo que es necesario que realicen este paso en sábado o domingo. Para ellas se implementaron dos puntos que atienden a la gente cuando los otros no están funcionando:

Solamente para los sábados, se habilitaron el Centro de Control y Comando de Lázaro Cárdenas, así como Alcaldía Poniente. Estos trabajan en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

En el caso del Centro de Control y Comando de Lázaro Cárdenas, este opera también en domingo con un horario de 9:00 a 14:00 horas.

¿Cómo hacer que se aplique el descuento en el pago del predial en línea en San Pedro?

El gobierno de Miguel Treviño de Hoyos anunció que se daría un descuento del 15 por ciento a todas las personas que liquidaran este adeudo en el mes de enero. Este beneficio se puede adquirir también en la plataforma en línea.

El pago reducido en este impuesto no aplica directamente cuando se hace en la red, por lo que es necesario llevar a cabo la selección de todas las casillas en las que se muestra la cantidad que se debe para que se haga efectivo el beneficio. Este paso no generará ningún cobro adicional.

Se deben seleccionar todas las casillas que tengan el mismo importe. FOTO: Gobierno de San Pedro Garza García.

¿Qué hago si tengo problemas con el pago en la página del pago del predial?

En caso de presentar problemas en la página web a la hora de llevar a cabo este proceso, las personas que deseen hacer el trámite de manera remota pueden solicitar ayuda al personal del municipio en los dos números telefónicos disponibles:

81 1212 1212

81 8400 4492

¿Dónde están los módulos para pagar el predial en San Pedro, Nuevo León?

El predial se puede pagar a través de internet, en los bancos, así como en los siete puntos que fueron habilitados por el gobierno local:

Alcaldía Poniente: el edificio se encuentra en Cobalto 400, San Pedro 400.

Parque Naranjo: avenida Corregidora 427, Casco Urbano, se colocó un módulo en el que se puede hacer este trámite de manera directa.

Centro de Control y Comando (C2): A unos metros del Parque Rufino Tamayo, sobre Lázaro Cárdenas.

Auditorio San Pedro: Humberto Lobo esquina con avenida Ignacio Morones Prieto sin número, colonia Del Valle.

Plaza Nativa: avenida Alfonso Reyes número 901, Lázaro Garza Ayala.

Plaza Juárez: el recinto está ubicado en Juárez y Libertad sin número, en la colonia Centro de San Pedro Garza García tendrá dos módulos.

