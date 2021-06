Diana Golden se burla del fracaso electoral de su ex esposo Alfredo Adame: “¡Es un pobre diablo!”

Alfredo Adame fue uno de los famosos que decidieron incursionar en el mundo de la política, sin embargo, se convirtió en blanco de burlas debido a que los votantes no lo favorecieron con su voto y perdió la oportunidad de ser diputado federal por el distrito 14, correspondiente a Tlalpan y una de las personalidades que no dejó la oportunidad de señalar al conductor fue su ex esposa, Diana Golden.

El polémico conductor contendió por el Partido Redes Sociales Progresistas y de acuerdo con la última actualización del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Adame solo obtuvo mil 119 votos, es decir el 0.75% de los votos, mientras que la cantante y actriz, Rocío Banquells salió triunfante del proceso electoral y estará en el Congreso representando al distrito 14 de la alcaldía Tlalpan luego de conseguir el 40% de los votos.

Respecto a este tema, la actriz y ex pareja de Alfredo Adame, Diana Golden fue contactada por el programa Chisme No Like! donde luego de soltar una carcajada mencionó que un hablador cae más rápido que un cojo pues recordó que Adame insultó a Rocío Banquells, quien fue su contrincante en estas elecciones, además, aprovechó para felicitar a su colega por el triunfo y aseguró que es una mujer íntegra que realizará un buen trabajo en su nuevo cargo.

Golden aseguró que Adame era la única persona que confiaba en sí mismo para obtener una diputación y asegura que su incursión en la política fue un fracaso debido a que basó su campaña en insultar a la gente, en hablar mal de las mujeres y reveló que el problema de actitud del conductor de sebe a que dejó de medicarse pues tiene problemas de comportamiento.

Adame le debe dinero

Respecto a sus problemas personales que han arrastrado por muchos años, mencionó que Alfredo Adame aún le debe alrededor de mil dólares y aseguró que no le ha dado la cara para evitar pagarle, por lo que Javier Ceirani le mencionó que Adame presume que tiene carros carísimos y diversas propiedades por lo que Golden se burló y aseguró que no tiene nada de eso, no obstante, dijo que su ex pareja solo “es un pobre diablo”.

La actriz detalló que Adame le debe ese dinero debido a que le ganó un pleito legal en el que lo demandó por daño moral y difamación pues recordó que el conductor la relacionó con el narcotráfico y con la trata de blancas, además, reveló que el ahora político le robó un anillo de diamantes hace 30 años.

Por último, mencionó que el fracaso de Adame llevó a que el partido Redes Sociales Progresistas perdiera su registro y les mando un mensaje para recomendarles que para la siguiente ocasión se encargan de elegir de mejor manera a sus candidatos.

CBC