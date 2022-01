Después de ser una de las diosas del Cine de Ficheras, esta hermosa vedette murió en la miseria

A mediados de la década de los 70 y 80, se popularizó un género cinematográfico que encantó a las masas del pueblo por la cercanía a su realidad. En éste destacó mucho la presencia de mujeres hermosas que cantaban, ambientaban la obra y se relacionaban con los protagonistas: el Cine de Ficheras.

Este tipo de cine, que rompió con las "buenas costumbres" del México de aquellos años, se valió de la comedia erótica italiana en una fusión con el cine de rumberas. A pesar de ser mal visto, tuvo un éxito arrollador. La película "Bellas de noche (Las ficheras)" proyectada en el año 1975 fue la que le dio el nombre al género.

En las diversas películas que se proyectaron en aquellas décadas comenzaron a sonar los nombre de las diferentes vedettes que le dieron gala y vida a cada una: Lyn May, Sasha Montenegro, Olga Breeskin, Rossy Mendoza y Wanda Seux.

¿Quién fue Wanda Seux?

Juana Amanda Seux Ramírez, mejor conocida como Wanda Seux, al igual que sus compañeras, destacó por tener una belleza imponente y un cuerpo estético. De origen paraguayo, la cantante y bailarina, fue descubierta por el productor Eber Lobato gracias a sus danzas árabes.

La rubia fue todo un imán para el público masculino y más cuando se afinó a través de su show renovado al puro estilo de Las Vegas, Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la fama y belleza, nunca pudo concretar algo serio en su vida sentimental: tuvo dos divorcios y jamás se convirtió en madre debido a problemas en la matriz.

Los romances que ella nombró en su momento, durante entrevistas, fueron: Eduardo Yáñez y Germán Valdés "Tintán". Además del político Enrique Jesús Jackson y el general Godínez Bravo, quien estaba todo el tiempo con el presidente José López Portillo.

Wanda Seux falleció en una situación precaria

A medida de que los años fueron transcurriendo y el trabajo ya no llamaba tanto a su puerta. Por si fuera poco en el 2010 la bailarina fue diagnosticada con cáncer que venció, aunque en el 2018 sufrió un infarto al corazón y seis infartos cerebrales que la mantuvieron hospitalizada, pero que les dio batalla hasta el final.

Como era de esperarse su situación económica se vio severamente afectada y así se dejó ver en el documental de Netflix "Bellas de Noche". No obstante ella siempre lució feliz y le sonreía a la vida:

"Así me gusta mi vida, no la cambio por nada del mundo. No tengo lujos y los he tenido, he estado en los cuernos de la Luna, ya ls he disfrutado. Con que Diosito me mande para comer y que no les falte a ellos (sus perros) y no me falte para mi tratamiento, yo soy feliz", declaró.

En esa misma obra, le suplicó a Dios me pidió trabajo, pues necesitaba ganar dinero y hacer cosas. "Los productores de cine, qué tiene de malo esto (señala su cuerpo), cuando soy una profesional que doy todo en el escenario", declaró entre lágrima.

La vida de Wanda Seux se extinguió el pasado 2 de septiembre del 2020 a la edad de 72 años en la Casa del Actor en la Ciudad de México.

SIGUE LEYENDO:

Mimí de Flans asegura que no tiene cirugías estéticas tras filtración de fotos ¿tomará acciones legales?

Frida Sofía: Esto es lo que dice su rostro tras su detención; grafóloga lo explica | VIDEO

Belinda: Ésta es la razón por la que la cantante no estará en el 2000's Pop Tour | VIDEO