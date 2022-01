Frida Sofía: Esto es lo que dice su rostro tras su detención; grafóloga lo explica | VIDEO

Frida Sofía volvió a llamar la atención de México después de que fuera detenida y arrestada la madrugada de este lunes 24 de enero por resistencia y alterar el orden público. Aunque el hecho se viralizó de inmediato, más de uno notó algo peculiar en el rostro de la modelo, pues lucía bastante peculiar.

La hija de Alejandra Guzmán, que se sabe es una mujer de carácter fuerte, estuvo en el centro de detención de Miami en Florida, Estados Unidos. A su salida, varios medios de comunicación se dieron cita para escuchar su versión de los hechos:

"No le caí bien a la manager de Joia y me acusó con los de seguridad. Me quisieron sacar del lugar y miren lo que me hicieron. Me sacaron muy feo y dijeron que era porque me había robado una botella de agua", narró para las cámaras de "El Gordo y la Flaca".

Analizan el rostro de Frida Sofía

Al ser una imagen curiosa, la grafóloga Maryfer Centeno fue invitada al programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante para hacerle un análisis detallado al rostro de la influencer, quien ahora luce una cabellera en tono morado.

La experta explicó que desde niña parece que manda dos mensajes, pues su cara se divide de manera perfecta. En este caso habla de sentimientos encontrados. Ahora, tras su detención, dijo que una parte refleja cansancio, tristeza y dolor (la mitad izquierda). Sin embargo, mencionó que los labios en esta parte denota sarcasmo.

De lado derecho, donde se encuentra la ceja levantada y una sonrisa, mansa un mensaje claro para su madre, familia y todo aquel que la quiera enfrentar. Es una mujer fuerte y retadora. “Estamos viendo el resultado de tanta tensión y estrés que ha tenido en tantos años”.

SIGUE LEYENDO:

¿Actriz de TV Azteca quiso humillar a Bárbara de Regil? Esto contó 'Rosario Tijeras'| VIDEO

¿Dónde está Larry Ramos? Víctima revela pista del paradero del esposo de Ninel Conde

"Lo que la gente no ve": Issa Vegas comparte los EJERCICIOS que hace para tener un gran cuerpo | VIDEO