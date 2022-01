Frida Sofía rompe el silencio y revela por qué la arrestaron en Estados Unidos | VIDEO

La modelo e influencer Frida Sofía, fue detenida la madrugada de este lunes 24 de enero, bajo los cargos de alteración del orden público y resistencia al arresto. Las circunstancias que habrían llevado a su arresto no se dieron a conocer, sin embargo, las fotografías de Frida Sofía detenida se hicieron virales en las redes sociales e incluso fueron motivo de burla.

A través de su cuenta de Instagram, el programa de espectáculos "El Gordo y la Flaca" dio a conocer una entrevista exclusiva con Frida Sofía, en la que se puede ver a la hija de Alejandra Guzmán saliendo de su arresto en un centro de detención en Miami.

Frida Sofía acusa a la gerente del restaurante Joia de haberla intentado sacar del lugar a la fuerza, y mostró las marcas en las muñecas del forcejeo que sostuvo con personal de seguridad:

No le caí bien a la manager de Joia y me acusó con los de seguridad. Me quisieron sacar del lugar y miren lo que me hicieron. Me sacaron muy feo y me acusaron de haberme robado una botella de agua.