Mimí de Flans asegura que no tiene cirugías estéticas tras filtración de fotos ¿tomará acciones legales?

Dentro del mundo del espectáculo es común que las y los artistas se hagan algunos arreglitos para lucir mejor ante las cámaras; sin embargo, muchos de ellos deciden no pasar por las cirugías y hacer procedimientos que no pongan en peligro su salud. Este fue el caso de Mimí, integrante de Flans, quien siempre ha procurado mantener su belleza.

La cantante dio la nota hace unos meses cuando se dijo que había pasado por el bisturí en distintas partes de su cuerpo. Asimismo se filtraron unas fotografías donde aparecía con las marcas típicas de quien se somete a este tipo de intervenciones, algo que violó su privacidad y la hizo enfadar.

¿Qué fue lo que se hizo Mimi?

Mimí explicó para el programa De Primera Mano que no se hizo ninguna cirugía estética, pero que acudió al lugar para someterse a un procedimiento en el que se utilizó un aparato que irradia calor y que al final la dejó hinchada. Sin embargo, aseguró que nunca pensó que fueran a salir a la luz las imágenes.

"Pero sí que le busquen por todas partes, no tengo operaciones. No estoy cirugeada, no estoy cortada, no estoy cocida. Simple y sencillamente soy una mujer que me gusta estar bien, es mi trabajo y además me gusta", explicó la presentadora de televisión.

¿Qué piensa hacer Mimí contra el médico que la atendió?

Irma Angélica Hernández Ochoa, nombre real de la también actriz, parece que dejará pasar el trago amargo, pues dijo entender que "al final del día la que se expuso fui yo. Hubiera dicho 'no me tomes fotos'".

No obstante, aclaró que no le gusta que se metan con ella, pues es una mujer a la que no le gustan los escándalos y no da pie a eso. Sin embargo, para suerte de la clínica no actuará de manera legal, pues aunque no le gustó no irá más allá porque tampoco es importante, "no pasa nada, no mataron a nadie y tampoco hice nada malo".

Al final recomendó a las mujeres cuidarse: "Hay que estar lo mejor posible, no para el pelado ni para las amigas, sino para una misma. Sentirte lo mejor que tú puedas".

