¡Atención fans de "La Niñera"! HBO Max traerá de vuelta a la nana Fine; así lo dijo Fran Drescher | VIDEO

¿Quién no recuerda las ocurrencias de la nana Fine en la mansión de los Sheffield? Quizás a muchos no les suene, pero en la década de los 90 se popularizó la serie "The Nanny" o "La niñera", como se le conoció en nuestro país y trataba de una mujer que sin tener habilidades en la materia terminó cuidando a tres niños y poniendo de cabeza a la familia con su personalidad.

Francine Joy (Fran) Drescher fue la actriz encargada de darle vida a la vendedora de cosméticos que sin pensarlo, terminó como niñera en una mansión neoyorkina. Fue ahí donde conoció al mayordomo Niles (Daniel Davis) y a la asistente C.C Babcock (Lauren Lane) con quien se disputó el amor de su jefe, el señor Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy).

Esta serie tuvo una duración de seis temporadas con un total de 146 episodios. Comenzó el 3 de noviembre de 1993 y finalizó el 23 de junio de 1999. La canción del opening, que bien vale la pena mencionar, se llama "The flashy girl from Flushing" y fue interpretada por Ann Hamton Callaway.

"La Niñera" llega a HBO Max para atender la nostalgia

Con toda seguridad, muchos de los fans de la serie seguro recuerdan fragmentos de sus episodios favoritos a través de videos en YouTube; sin embargo, esto va a cambiar, pues sus plegarias fueron escuchadas y HBO Max la traerá de vuelta.

Las encargadas de dar el anuncio fueron la misma Fran Drescher y la actriz Renée Taylor, de 88 años, quien le dio vida a la madre de Fran Fine. "¡Como si pudiera ser aún mejor! @hbomax #TheNanny", anunció en su cuenta de Twitter. Eso sí, destacó que todos los fans de "La Niñera" podrán disfrutar de la historia sin comerciales .

La comedia, idea original de Fran Drescher se transmitió en la cadena CBS en Estados Unidos. Tal fue su éxito que se hicieron varias réplicas en varios países de Sudamérica y Europa. Por otro lado ganó dos premios Emmy. Ahora, está lista para impulsar a HBO con todo el humor de los 90.

SIGUE LEYENDO:

Frida Sofía: Esto es lo que dice su rostro tras su detención; grafóloga lo explica | VIDEO

¿Actriz de TV Azteca quiso humillar a Bárbara de Regil? Esto contó 'Rosario Tijeras'| VIDEO

¿Dónde está Larry Ramos? Víctima revela pista del paradero del esposo de Ninel Conde