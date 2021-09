Efeméride: Fran Drescher cumple 64 años; ¿Qué hizo después de La Niñera?

Este 30 de septiembre es el cumpleaños de una de las estrellas más icónicas de la época de los 90: Fran Drescher. La protagonista de la exitosa serie 'La Niñera' llega a los 64 años de edad luciendo espectacular, pues no ha cambiado mucho desde que dejó la sitcom a finales del siglo pasado.

The Nanny y el personaje de Fran Fine, le dio a la actriz fama internacional, pues la producción tuvo éxito en países de Latinoamérica, Europa y Asia, de hecho países como Argentina, Ecuador, Grecia, Indonesia, Italia, México, Polonia, Rusia, Chile, Turquía y España, han replicado el formato bajo licencia.

A pesar de que previo a la serie Drescher ya había trabajado en producciones como Saturday Night Fever (1977), Stranger In Our House (1978), UHF (1980) y The Hollywood Knights (1980); fue hasta que la Nana Fine llegó a su vida que consiguió dos nominaciones Emmy y dos Golden Globes por la Mejor Actriz en una Serie de Comedia.

¿Qué pasó con Fran Drescher, protagonista de 'La Niñera'?

Después de terminar con The Nanny, Fran pausó un momento su carrera, pues en 2000 fue diagnosticada con cáncer de útero. La actriz y productora luchó varios años contra la enfermedad, la cual inspiró su libro Cancer Schmancer y la impulsó a crear en 2007 la fundación Cancer Schmancer Movement, cuya misión humanitaria es ayudar a organizaciones que tratan personas con este padecimiento.

En 2008, el entonces presidente George W. Bush nombró a Drescher Diplomática por la Salud de las Mujeres tras haber vencido el cáncer. Además, fue nombrada embajadora estadounidense de buena voluntad en el mismo año.

La Niñera podría regresar a la televisión

A pesar de su lucha contra el cáncer y su activismo Fran Drescher nunca dejó de trabajar. En 2005 actuó en la comedia Living With Fran y en 2011, en Happily Divorced, sin embargo, ambas producciones no consiguieron el éxito de 'La Niñera'.

En 2020, Drescher anunció que se había reunido con Peter Marc Jacobson, productor de The Nanny y su exmarido, para preparar una adaptación musical de la serie que marcó a muchos niños y jóvenes de los años 90. De hecho, en mayo de este año Charles Shaunghnessy, conocido por su papel como Maxwell Sheffield, reveló que la idea no es hacer un remake con personajes nuevos sino continuar la historia.